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Дуэт Лауры и Койта Тооме

Эстонская песня "Verona" - фаворит второго полуфинала на "Евровидении"

Moonwalkstudio
Культура
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Песня под названием "Verona" эстонского дуэта Лауры и Койта Тооме вырвалась в лидеры голосования зрителей на "Евровидении", согласно итогам опроса на сайте oikotimes.com

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Согласно результатам голосования на сайте, посвященном песенному соревнованию oikotimes.com, на данный момент 9,5% интернет-пользователей отдали свои голоса за эстонскую композицию, поставив ее на первое место во втором полуфинале. В то же время жюри отдает Эстонии только седьмое место (6,9%). Суммарно песня "Verona" набирает 9,4% голосов, что делает ее лидером второго полуфинала, сообщает Sputnik Эстония.

Рейтинг составлялся на основании голосов профессионального жюри и интернет-пользователей.

Эстонию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году представят дуэт Лауры и Койта Тооме, которые выиграли национальный отбор.

На втором месте во втором полуфинале идет Болгария, которую представит Кристиан Костов (9,1% голосов жюри и интернет-пользователей), на третьем Македония, от которой в Киев приедет певица Яна Бурческа (8,8%).

Российская участница Юлия Самойлова, которая также должна выступить во втором полуфинале, но ее участие в конкурсе до сих пор под вопросом из-за запрета на въезд в Украину, также представлена в списке для голосования на сайте oikotimes.com. На данный момент она занимает общее 15-е место (3,4% голосов). Пользователи поставили ее также на 15-е место, отдав ей 3,2% голосов, а вот жюри оценивает композицию российской вокалистки гораздо выше, отдав ей 8,6% голосов (шестое место).

SunStroke Project
© Photo: Facebook / Sunstroke Project
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В первом полуфинале лидером голосования является Бельгия, которую представляет певица Бланш, известная на родине под именем Элли Дельво. За композицию "City Lights", с которой певица приедет в Киев, отдали свои голоса 11,6% интернет-пользователей. Жюри поставило ее только на четвертое место (10,8% голосов), но суммарно Бланш набирает 11,6% голосов, вырываясь в лидеры.

На втором месте в первом полуфинале идет Швеция, которую представит Робин Бенгтссон с песней "I Can't Go On" (10,8% голосов интернет-пользователей и жри), на третьем – участница от Азербайджана Dihaj (Диана Гаджиева), которая получила суммарно 8,4% голосов.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Логотипом "Евровидения-2017" станут украинские бусы, в качестве лозунга был выбран Celebrate Diversity, который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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Теги:
композиция, лидер, фаворит, голосование, Евровидение-2017, Эстония
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