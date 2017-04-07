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Актер Рассел Кроу принимает награду за лучшую мужскую роль за роль в фильме «Игры разума»

Рассел Кроу хотел бы сыграть страстную женщину

© AP Photo / Lucy Nicholson
Культура
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Колумнист Sputnik Грузия утром 7 апреля вспоминает о главном гладиаторе Голливуда - Расселе Кроу, которому сегодня исполняется 53 года

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Американский и австралийский актер, "Оскароносец", обладатель "Золотого глобуса" Рассел Кроу сегодня отмечает свой день рождения.  Он родился 7 апреля 1964 года. Корреспондент Sputnik Грузия Лела Анджапаридзе пришла к выводу, что, будучи самым замечательным в мире гладиатором, в прошлом генералом Максимусом, Рассел Кроул достоин того, чтобы в свой день рождения быть особо упомянутым.

Сам Рассел Кроу рассказывает, что, исполняя роль гладиатора, он часто сожалел, что не согласился на роль, к примеру, кондуктора автобуса. Между прочим, изначально роль Максимуса предназначалась для Мела Гибсона, но он, по не известным обществу и нашему балкончику причинам, от нее отказался. А Кроу всегда мечтал стать вторым Марлоном Брандо.

В 1999 году Кроу сыграл в дуэте с гениальным Аль-Пачино в фильме "Свой человек", для чего ему понадобилось прибавить 10 килограммов. По сценарию, он должен был превратиться в 50-летнего, уставшего от жизни, очкастого и седого мужчину

А в 2000 году "пополневшему" Кроу заявили, что он срочно должен скинуть вес, потому что его пригласили на съемки фильма "Гладиатор"..Актер заявил, что освободился от лишнего веса без всякой диеты, только работая на своей австралийской ферме. Что же касается шрама на правой щеке Кроу, то он совершенно настоящий – его актеру "оставила" ветка одного из деревьев по время съемок "Гладиатора".

Актер Рассел Кроу держит свой «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Гладиаторе» на 73-й ежегодной церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе
© AFP/ HECTOR MATA
Актер Рассел Кроу держит свой «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Гладиаторе» на 73-й ежегодной церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе

Примечательно, что именно в это время актер получил письмо от руководства, в котором его просили, во избежание лишних травм, не играть в футбол. Рассел ответил: "Я могу сойтись в поединке с четырьмя разъяренными тиграми, но отказаться от футбола не могу".

Меня, конечно же, очень привлекает легендарный генерал Максимус Рассела Кроу, но гораздо больше – его роль уникального математика в фильме "Блестящий ум"…

Вообще же, если вы меня не выдадите, я по секрету признаюсь: моя вековая мечта – чтобы такой Робин Гуд, как Рассел Кроу, который "обошел" даже Кевина Костнера, быстро вбежал по лестнице нашего балкончика и … перенес меня, предположительно, в Шервудские леса.

А главное я, как всегда, припрятала для финала. Оказывается, Робин Гуд и Максимус, да к тому же – Джон Нэш прекрасно поют.

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Теги:
гладиатор, день рождения, актер, Рассел Кроу, Австралия, США
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