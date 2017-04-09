"Город Золотой" осиротел

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Поэт Анри Волохонский, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым…"), в ночь на 8 апреля скончался на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Волохонский написал большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из его произведений наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".

Несколько известных текстов написаны Волохонским в прозе; из них наиболее известен роман "Роман-покойничек". В эмиграции Волохонский занимался также литературным переводом, выпустив книгу переложений из Катулла (1982), "Блеск" — извлечения из книги "Зогар" (1984) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану" (2000).