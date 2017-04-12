Кишинев - Тверь: Ольга Тиховская навела культурный мост

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Встреча с культурологом из Молдовы Ольгой Тиховской состоялась в Твери, в Славянском зале городской библиотеки.

© Sputnik/ Владимир Полушатов Ольга Тиховская: а пока есть разные маршруты

Ольга Александровна Тиховская — культуролог, публицист, автор международных образовательных проектов "Театр незабытой эпохи" (Молдова — Россия), "Дороги Виктора Германа" (Россия — Молдова — США). Сотрудничает с молдавскими изданиями "Русское поле", "Русское слово", "Новости — Молдова", с российскими учреждениями культуры, в том числе с Орловской универсальной научной публичной библиотекой имени Ивана Бунина, Нижегородским благотворительным центром "Хэсэд Сара", Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина в Больших Вязёмах, выступала с лекциями в США, Германии, Польше.

Ольга Александровна представила Молдову как перекресток культур, истории, сюжетов и судеб, единое культурное пространство, на котором веками сосуществовали многие языки и культуры.

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Об этом и о многом другом — книга Ольги Тиховской "Прощание с Атлантидой", которую гостья представила на встрече. В нее вошли эссе о поэтах Елене Благининой, Льве Квитко, кинорежиссере Александре Гавронском, Ариадне Эфрон, дочери Марины Цветаевой и многих других, описания особенных и удивительных событий их жизни, которые ранее были неизвестны.

Библиотека также получила в дар сборники произведений русских писателей в Молдове.

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