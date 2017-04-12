Ева Тимуш поразила румынское жюри

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Юная певица из Молдовы Ева Тимуш поразила жюри шоу "Românii Au Talent".

Тринадцатилетняя Тимуш исполнила песню Кристины Агилеры "Beautiful".

Все четыре члена жюри сказали Еве "Да", и она прошла в следующий этап шоу.

Ева Тимуш решила стать миллионером >>>

Ранее Тимуш дошла до финала российского шоу "Голос.Дети" и получила известность благодаря другим зарубежным вокальным конкурсам и программам по поиску талантов.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>