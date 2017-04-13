"Форсаж-8": сюжет, актеры и впечатления от фильма

Sputnik, Лев Рыжков

Скажу, не кривя душой, что не являюсь фанатом саги о стритрейсерах. Смотрел ее давно, в разные годы, и предыдущая просмотренная часть была, кажется, пятой.

Но широкие зрительские массы новому "Форсажу", кажется, рады. Он, несомненно, станет чемпионом проката. По этому поводу в России даже случилось небольшое административное недоразумение: премьеру восьмого "Форсажа" отодвинули от мировой почти на десять дней, и хотели отодвинуть даже еще дальше. Почему? А чтобы обеспечить прокат российского фильма "Время первых", про героев космоса. Опасаются, что "Форсаж" героев-космонавтов обойдет на вираже.

Что ж, давайте посмотрим, что конкурирует с российской звездной сагой.

Каскадеры в штатском

Начинается восьмой "Форсаж" залихватской гонкой по улицам старой Гаваны. Гоняют со скоростью примерно так 240 км/ч. Движение, со всей очевидностью, не перекрывали. Были даже и пешеходы (наверное, "каскадеры в штатском"). Гонка, конечно, очень крутая – сшибающая уличные кафе, лотки, калечащая мотоциклы и уничтожающая моторы.

Но круче всего даже не скорость, а, пожалуй, то, что это – как ни крутите, а Гавана, столица государства Фиделя Кастро. Для американских кинематографистов теперь осталось только снять погоню в столице Северной Кореи Пхеньяне.

А в целом по началу фильма это – "Форсаж" как "Форсаж". Грохочет железо, рычат моторы. Происходят безусловно феерические погони. Из окон многоэтажных автостоянок падают приносимые в жертву автомобили. И всякое такое. Эффектно, чего уж там.

Зрелище, безусловно, красивое, но и аморальное, как мне кажется. Разумное, доброе, вечное в восьмом "Форсаже" искать совершенно бессмысленно. Восхитившись киношными гонками можно двинуть по стопам скандально известной российской автогонщицы Мары Багдасарян и ее друзей – любителей лихих форсажей на пешеходных аллеях.

К тому же, думается, в свете последних европейских автотеррактов многие трюки тоже смотрятся, прямо скажем, сомнительно. Особенно с участием пешеходов.

Кому подражала Мара Багдасарян

Но это так, брюзжание. Самое интересное у нас будет дальше. А пока мы переведем дух, и пробежимся по актерам.

Вин Дизель. Я понятия не имею, чем замечателен этот актер и за что его любят. Это просто старательный эпигон Брюса Уиллиса. Например, в США есть такая профессия – имперсонатор Элвиса Пресли. То есть человек – точная копия артиста. Тем и на хлеб зарабатывает. Вот и Вин Дизель Брюсом Уиллисом, похоже, работает. Да и хватит о нем.

Для многих дам, думаю, немаловажно участие в проекте Джейсона Стэтема. Да, это артист хороший, брутальный, небритый. Но как-то он усох, то ли похудел, то ли заболел. И вообще вдруг сделался похож на российского актера Максима Аверина.

© AP Photo / Matt Kennedy / Universal Pictures Кадр из фильма "Форсаж 8"

Дуэйн Джонсон. Ну, у него, конечно, мускулы. Собственно, назвать эти нательные образования просто "мышцами" все равно, что Гималаи описать как холмы. Дуэйн Джонсон рвет наручники, портит кулаками бетонные стены. В общем, у Шварценеггера много таких ролей.

© AP Photo / Matt Kennedy / Universal Pictures Кадр из фильма "Форсаж 8"

А вот девушка Мишель Родригес сыграла самую запоминающуюся, наверное, роль. Не по причине даже актерской игры. Видно, что играла старательно и режиссера слушалась. Но нет, дело в другом. Мишель Родригес – вылитая российская автогонщица Мара Багдасарян. Честно скажу, ни мгновения не сомневался, что Мишель и была объектом девичьего подражания московской любительницы скорости.

© AP Photo / Evan Agostini / Invision Мишель Родригес

Ну, и Шарлиз Терон. В фильме она появляется с тысячей маленьких косичек. Она, безусловно, очаровательна. Но играет злодейку-хакершу, которая мечтает о господстве над миром. Шарлиз восхитительно владеет мимикой, бесподобно производит эмоции. Но все это великолепие портит ровно одно обстоятельство – маникюр. Вот как посмотришь, как Шарлиз-хакерша ноготками-то своими по клавиатуре поцокивает и понимаешь: ну, не по-настоящему ведь это все.

© AP Photo / Matt Kennedy / Universal Pictures Шарлиз Терон

Бензопила и ядерный чемоданчик

Но вот в фильме происходят некие сюжетодвигающие события. Например, Шарлиз Терон вербует несгибаемого Вин Дизеля служить себе. Тот поддается и начинает ездить против своих товарищей. Те ничего не понимают. Зрители, в общем, тоже.

Но оказывается (тут уж поддам спойлер, что делать, но все равно "Форсажи" не из-за сюжета смотрят), что предыдущая его жена, из какой-то там предшествующей части, родила Вину младенца. Герой Дизеля о его существовании и знать не знал. Но докторша Зло в исполнении Шарлиз грозится несчастного малыша убить. И Вин переходит на темную сторону, да.

"Бывшую" с младенцем держат в плену на борту секретного самолета, за непробиваемой стеклянной преградой. И вот Вин Дизель попадает на борт, гладит стекло, истекает слезами. С той стороны – тоже лирика. И длится эта сцена долго-долго, тянется сладко-сладко. В общем, заснул автор этих строк на этой сцене. Поэтому какая-то часть событий фильма для него и по сей час загадка.

© AP Photo / Matt Kennedy / Universal Pictures Кадр из фильма "Форсаж 8"

Проснулся же ваш покорный на сцене погони за лимузином. Не буду ее описывать, но по концовке Вин Дизель, угрожая, кажется модернизированной бензопилой, отбирает у каких-то людей с российскими флагами на лацканах пиджаков ядерный чемоданчик. Один из людей с российским флагом оказывается министром обороны. То есть Сергеем Шойгу.

Но с Сергеем Кожугетовичем – никакого сходства. Гораздо больше представленное в фильме российское официальное лицо похоже на министра спорта Виталия Мутко. Думается, что бессмертные его слова "лет ми спик фром май харт" впечатлили и Америку.

И, собственно, на этом моменте выяснилось, что до сих пор был – так, бульончик. А дальше начался самый жир.

Клюквенных дел мастера

А дальше положительные герои фильма убивают русских военнослужащих. Убивают пачками. Российские военнослужащие имеют, по старым традициям голливудской "клюквы", вид неопрятных бородачей.

Русские – не на стороне зла. Темную силу олицетворяет, как мы помним, Шарлиз Терон с маникюром. Русские – просто зачем-то влезли в разборки двух автобанд. Сидели бы в сторонке, все и обошлось бы.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>