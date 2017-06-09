Бузова шокировала зрителей на премии "МУЗ-ТВ 2017"

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Известная телеведущая и бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова, известная своим эпатажным поведением, снова шокировала публику.
В пятницу она появилась на ковровой дорожке 15-й юбилейной премии "МУЗ-ТВ 2017" в образе Афродиты. Но зрители не сразу смогли узнать ее. Дело в том, что сначала артистка пряталась в огромной ракушке, которую несли несколько полуобнаженных мужчин. Спустя некоторое время они остановились для того, чтобы открыть публике таинственного "обитателя" ракушки.
Затем она внезапно открылась и появилась Бузова в откровенном наряде светло бежевого оттенка со вставками "золота".
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Бузова представлена в номинации "Прорыв года". За последнее время она выпустила четыре комозиции – "Под звуки поцелуев", "Привыкаю", "Люди не верили" и "Улететь". Все они сразу возглавляли топ iTunes Russia.
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