Киноафиша: главные премьеры июня

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Девушки-спасатели в знаменитых красных купальниках из прошлого, звездный состав "Мумии", а также одноглазые сине-желтые сказочные персонажи в нашем обзоре июньских кинопремьер.

Мумия

9 июня на эстонские экраны выходит "Мумия", но мы сразу хотим предупредить, что к серии фильмов, снятых в период с 1999 по 2008 годы, где главную роль сыграл Брендан Фрейзер, эта лента не имеет никакого отношения.

По сюжету, злой дух восточной принцессы пробуждается в пустыне Среднего Востока, но затем приключения продолжаются в подземных лабиринтах Лондона.

Новый фильм гораздо меньше напоминает комикс, чем его кинопредшественники, а кинозвезды Том Круз и Рассел Кроу создают атмосферу настоящего "фэнтези"-боевика. Именно "фэнтези" составляющая делает фильм более зрелищным, добавляя приевшимся зрителю боевикам с Томом Крузом новую "фишку".



Его собачье дело

2017-ый год станет для Брюса Уиллиса, которого зритель успел порядком подзабыть, богатым на премьеры — из новых четырех фильмов "Его собачье дело" (премьера — 9 июня) станет первым.

В этом комедийном боевике Уиллис играет частного детектива из Лос-Анджелеса, у которого уличная банда крадет любимую собаку. Чтобы вернуть своего четвероногого друга, главный герой бросается с головой в омут неприятностей.

Это кино обещает быть легким, но не семейным, потому что детям до 12 оно противопоказано.



Спасатели Малибу

Наверняка, каждый из нас помнит культовый сериал "Спасатели Малибу", где когда-то снялась блондинка Памела Андерсон. Несмотря на то, что сериал закончили снимать еще в 2001 году, его слава не утихает, и кинокомпания Paramount Pictures решила заработать на нем, выпустив полнометражную версию, которая появится на экранах 16 июня.

Старых актеров в главных ролях заменили: Дуэйн Джонсон сыграл капитана команды водных спасателей Митча Бьюкэннона, а мечтающего войти в его команду горячего новичка Мэтта Броди — кумир молодежи Зак Эфрон.

Фильм заявлен в жанре "комедия", поэтому сильного сюжета от него ждать не стоит, но зато он порадует зрителей всеми привычными атрибутами сериала: хорошей калифорнийской погодой, накачанными полуголыми телами и обязательными для этого названия выдающимися частями тела героинь, скрытыми под всем известными красными купальниками спасателей Малибу.



Гадкий я 3

Один из самых любимых анимационных фильмов современности, подаривший миру очаровательных миньонов, получает продолжение и выходит в прокат 30 июня.

В этой серии у главного героя Грю появляется брат-близнец, который убеждает того снова стать злодеем. На эту сюжетную линию накладывается нападение на город суперзлодея Бальтазара Бретта, который атакует населенный пункт огромными снарядами… из жвачки.

Мультфильм сопровождается танцевальными хитами 80-х годов и обязательно должен понравится фанатам предыдущих серий, считает Sputnik Эстония.



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