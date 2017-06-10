Величайший фильм всех времен: мнение киноманов мира

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Киноманы со всего мира определили лучший фильм всех времен.

Около 20 тыс. человек приняли участие в опросе журнала Empire, сообщают зарубежные СМИ.

© Мoviefone Кадр из фильма "Крестный отец"

По мнению любителей кино пальма первенства принадлежит криминальной саге Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", снятой в 1972 году.

Это первая картина трилогии Копполы, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов.

© Sputnik/ Evgenya Novozhenina Персонаж фантастического фильма "Звездные войны" Дарта Вейдера в день "Звездных войн" в вагоне московского метрополитена

Второе место занимает лента "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар" (1980).

Фильм "Темный Рыцарь: Возрождение легенды"

Замыкает тройку лидеров "Тёмный рыцарь" (2008 г.) Кристофера Нолана.

В первую десятку также вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца".

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