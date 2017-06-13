Это надо видеть - прыжок "Сухишвили" в режиме замедленной съемки

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Запечатленный в режиме замедленной съемки прыжок участников легендарного Национального балета Грузии "Сухишвили" покоряет интернет, отмечает Sputnik Грузия.

Четверо солистов ансамбля – Бачана Чантурия, Ираклий Датуадзе, Мишка Васадзе и Гуга Тоидзе, продемонстрировали фирменный и головокружительный прыжок в высоту на Таймс-сквер, удивив гостей и жителей Нью-Йорка.

Собравшиеся снимали прыжок "сухишвилевцев" на камеру и после распространяли видео в сети.

Профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие. Уже в 1948 году ансамбль выехал на первые гастроли в Европу. Приглашения начали поступать со всех концов света.

Вскоре они получили всемирное признание, длящееся по сей день. "Сухишвили" стал первым ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане — это случилось еще в 1967 году.

Всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором — Нино Сухишвили.

Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография — поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

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