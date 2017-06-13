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Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Образы из снов в фотоживописи Розе Айзен

Розе Айзен
Культура
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Разница между образом жизни и образом мышления немцев и армян огромная. Немцы – народ ясного, прагматичного мышления, лишенного "ненужных" эмоций. Оно структурное, чистое. И их искусство тоже нередко становится слишком мыслительным, обоснованным, рациональным. Мы же разбросаны, эмоциональны, часто непоследовательны.

Асмик Шамцян, Sputnik

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине вот уже двадцать пять лет, не сразу поддаются осознанию, определению. Будто обретшие телесность образы из снов, они втягивают зрителя в водоворот сюрреалистических сюжетов. Для понимания ее фотоколлажей нужно забыть о привычном и вспомнить о сказке. Это один из ключей к творчеству этой необычной женщины.

Она сама признается: "Сказка никак не выйдет из меня".

"Желание заниматься живописью всегда было, но не вышло, — рассказывает Розе. — Все мое детство и юношество были связаны с картиной Виллема Класа Хеды "Завтрак с ежевичным пирогом", репродукция которой висела в нашем ереванском доме. Увидев ее в Дрезденской галерее, я расплакалась: вся моя жизнь прошла перед глазами, как фильм. Эта огромная любовь к искусству — от мамы, которая постоянно меняла нашу домашнюю "экспозицию". Она любила также вырезать из журналов и газет фото и составлять коллажи. И вот эти простые картинки сыграли в моем эстетическом воспитании и развитии огромную роль".

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Она предпочитает работать без компьютера и цифры, без искусственного света — только солнце, даже тривиальному фотомонтажу "отказано от дома". "Самое главное в моей работе — солнечный свет. Достаточно увидеть его утром, и у меня начинают рождаться идеи. К сожалению, в Германии, начиная с ноября и до конца зимы, смеркается с четырех часов дня. Сыро, холодно и темно осенью и зимой. И это единственное, к чему я до сих пор не могу привыкнуть".

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Создавая реальную сценку из самых различных предметов вроде вырезанных картинок из работ известных художников, фотографий знаменитых актеров и актрис, бытовых вещей и продуктов питания, Розанна каким-то чудом находит тот самый луч солнца под тем самым углом, который и соединяет эти предметы в единую картину. Поэтому в ее фотографиях неожиданно встречаются плоскости, которые вроде не должны этого делать по законам физики, как в известных картинах Эшера. Не сразу можно понять, как это существует в трехмерном пространстве, настолько тонко и мастерски выстроена композиция.

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Дюймовочка, вырастающая из гриба, обнаженная маха Гойи, утопающая в желтой поленте, климтовская дама, спрятавшаяся в текстурной глубине перца или гриб недвусмысленной формы, вырастающий из-под юбки женщины, предающейся беседе с кавалером в бокале… Это и в самом деле интригующе, таинственно, эротично, чувственно и поэтично.

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Три десятилетия жизни прошли под разными знаками. 80-е были отданы ереванскому радио, где тогда еще Рузанна работала редактором и ведущей музыкальной программы "Квадро". Потом жизнь совершила крутой вираж — и вот уже Розанна Эйзенменгер-Карапетян — художественный руководитель одной очень известной берлинской галереи, основанной в 1946 году Аней Бремер. Здесь выставлялись работы таких известных немецких художников и скульпторов, как Макс Бекман, Эрнст Людвиг Кирхнер, Хайнс Трекес, Ханс Ульман, Фолькмар Хазе и других. Потом была работа специалиста по русскому искусству и переводчика в аукционном доме. В нулевых абсолютную и полную любовь завоевала фотография, которой Розе Айзен придала совершенно иное звучание.

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

"Я живу в Берлине 25 лет. Это многогранный город, где можно найти все. Миллион возможностей для самовыражения. Здесь живет, если не ошибаюсь, десять тысяч людей искусства со всей Европы. Ехать сюда в поисках творческого вдохновения и новых форм — это тенденция последних лет. В этом смысле Париж уступил Берлину. Много итальянцев, португальцев, испанцев.

Разница между образом жизни и образом мышления немцев и армян огромная. Немцы — народ ясного, прагматичного мышления, лишенного "ненужных" эмоций. Оно структурное, чистое. И их искусство тоже нередко становится слишком мыслительным, обоснованным, рациональным. Мы же разбросаны, эмоциональны, часто непоследовательны. Вероятно, именно этой разницей обусловлен наш взаимный интерес. Мы для них — как живописный, красочный холст. Когда я включаюсь в их мир, они воспринимают меня как тропический, экзотический фрукт. Но у нас сложились прекрасные отношения. Нам интересно друг с другом".

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Фотографии Розе Айзен училась у известного российского кинорежиссера и оператора Александра Гутмана, а живопись в ее жизни была всегда, и первое место навсегда закрепилось за голландцами, которых она просто обожает, то и дело упоминая их в разговоре — Вермеера, Хеду (самый-самый), Снейдера… Отсюда и безграничная любовь к барочному стилю, использованию фруктов и овощей в самой неожиданной интерпретации. А любимое течение — Vanitas.

"Голландское искусство опиралось на принцип "меланхолии уходящего" и сыграло в моей жизни большую роль, — продолжает она. — Тема Vanitas — тщетность, суетность всего земного, неизбежность смерти, преходящесть красоты и земных наслаждений.

"Меланхолия уходящего" — так называлась одна из моих выставок, состоящая из 10 работ, выполненных в барочном стиле. Я многое делаю подсознательно, интуитивно. Преходящесть всего, и вот этой самой секунды, очень важна для меня. В своих фотоработах я часто использую фрагменты работ мастеров — Модильяни, Джорджоне, Кабане, Пикассо и других и придумываю свою собственную историю. Я беру, а точнее, вырезаю героев из их картин и помещаю в свою собственную историю. Каждая работа — это самостоятельная история".

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

И хотя живописи учиться не довелось, Розе Айзен прекрасно свела ее с фотографией — в пандан. Так что сейчас она "рисует" фотоаппаратом. Недаром немецкий критик и искусствовед Матиас Мюллер-Лентродт назвал ее стиль фотоживописью. В ее работах можно встретить героинь Тициана, Ренуара, Модильяни, Валлотона, Кабанеля, Климта, а также звезд мирового кино — Лиз Тейлор, Софи Лорен, Анну Маньяни, Бригитту Миру, Марину Влади, Жана Маре, Мориса Роне, ставших "участниками" одной из выставок Розе Айзен, состоявшейся в рамках Берлинского кинофестиваля два года назад. "Я пытаюсь рассказать моим языком истории мужчины и женщины, истории любви, прошедшей любви, человеческих отношений", — говорит фотохудожница.

Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине
Розе Айзен
Работы фотохудожника Розанны Эйзенменгер-Карапетян, живущей в Берлине

Некоторые работы понятны и ясны, другие нуждаются в пристальном рассматривании, фантазировании, домысливании и, в итоге, собственной интрепретации. Так рождаются множественные миры и истории, рассказывать которые так стремится Розе Айзен. Вызывать вопросы у зрителей, их собственные версии происходящего — вот ее конечная цель.

Источник: Sputnik Армения

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Теги:
сюрреализм, фотоколлаж, фотоживопись, художник, Розе Айзен, Германия, Грузия
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