Скончался народный артист и легенда кино Алексей Баталов

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Семья народного артиста СССР Алексея Баталова, подтвердила, что актер скончался в ночь на четверг.

"Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", — сказали РИА Новости в семье актера.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

© Sputnik/ РИА Новости Алексей Баталов, Наталья Вавилова в фильме "Москва слезам не верит"

В Госдуме с сожалением восприняли новость о кончине народного артиста СССР Алексея Баталова; он составлял славу российского кинематографа, заявил кинорежиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

"Уходят люди, составляющие славу нашего кинематографа. Это очень большая потеря для нашего кино. Это человек, который никогда ни одну плохую роль не сыграл", — сказал Бортко.

Он назвал Баталова человеком высокой культуры, олицетворявшим собой российское искусство.

© Sputnik/ РИА Новости Кадр фильма "Звезда пленительного счастья"

"Очень жалко", — сказал Бортко, добавив, что, к сожалению, лично он не был знаком с артистом.

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин сказал, что Баталов был потрясающим актером, однако также отметил, что лично не был с ним знаком.

© Sputnik/ РИА Новости Алексей Баталов и Евгений Тетерин в кинофильме "Девять дней одного года"

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