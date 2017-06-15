Цискаридзе рассказал правду об участии детей на телепроектах

На детских телепроектах есть один очень важный момент – все зависит от родителей. Если у родителей прилично с головой, то они понимают, что эти проекты дают ребенку возможность по-настоящему раскрыть способности, найти дорогу, по которой идти. Так или иначе в этих проектах любой участник имеет шанс встретиться с неординарными представителями того направления, которым он интересуется, найти нового педагога, способного раскрыть его способности.

Ничего нельзя исправить, если родители не понимают, куда направляют ребенка, что они в итоге сами преследуют. К сожалению, очень часто родители настолько опьянены этим успехом, настолько хотят "срубить", если выражаться сегодняшним языком, бабла, что мешают ребенку по-настоящему получить профессию.

В любой классической профессии, а я сейчас говорю исключительно о классических профессиях — музыкальных, творческих, не бывает ранних карьер. Это все неправда. Любой фрукт должен дозреть.

Не надо забывать, что телевидение – это прекрасный вид искусства, в котором помимо творческого компонента очень важной составляющей телепрограммы является рейтинг. Программу должны смотреть. А передачи с детьми сейчас очень востребованы, имеют большой успех и хорошо смотрятся. Это беспроигрышный вариант. Потому они используются продюсерами до того момента, пока приносят успех. Все зависит только от родителей, от детей не зависит ничего.

Но идти на такие телепроекты стоит. Стоит, потому что это поможет им найти свой путь и понять, чего они хотят, может быть, поменять школу, найти нового педагога, раскрыть горизонты, но получить профессию — нет. Ужасно, если родители сегодня просто используют обаяние ребенка или хотят, чтобы их ребенок как можно дольше оставался в состоянии вундеркинда и не вырастал. Ребенок должен получить образование и вырасти в большого мастера. Иначе ничего не получится.

Психика ребенка на подобных проектах повредиться не может. Она может повредиться потом, когда он поймет, что из него все выжали. Часто бывает, дети очень фотогеничные, в кадре смотрятся хорошо. Но как профессионалы гораздо слабее других детей, которые гораздо лучше них играют или поют, но у них не такой вид "обаяшки" для экрана. Дело в том, что те, менее обаятельные в кадре, в итоге вырастают и становятся феноменальными профессионалами. А "обаяшки" теряют свое обаяние, а как профессионалы уже не могут соответствовать тому, за что их тиражировали.

На телепроектах никто не растет. Это абсолютная ерунда. Все растут исключительно в залах, во время репетиций. Проекты дают возможность заявить о том, что ты существуешь. И для многих детей, которые родились далеко от больших мегаполисов, проявиться и попасть на орбиту, заявить о способностях – это серьезно.

Сам я с удовольствием принимаю участие в качестве жюри в детских проектах. Я люблю это. Я сам когда-то был ребенком, который одним из первых в Советском Союзе получил награду "Новые имена", тогда, когда ее получали самые выдающиеся дети. И все, кто получил эту награду в середине 80-х, стали очень крупными артистами в своей области. Но мы по-настоящему получали эту награду. Нас было совсем немного, это было не массовое зрелище.

Сейчас на подобных телепроектах мне интересно наблюдать за детьми, интересно следить за тем, как каждый раскрывается. Но, повторяю, детям в этом смысле очень сильно могут помешать родители.

И еще часто родители забывают: не бывает детского актерского мастерства. Этого просто не бывает. Каждый ребенок играет сам себя. Это доказано и много раз описано в книгах. Дети могут играть только самих себя. Они тиражируют свое детское естество и обаяние. А для того, чтобы потом стать артистом, надо учиться, надо совершенствоваться. Со многими этого не происходит. Их тиражируют, пока они миленькие и хорошенькие, а когда уже надо совершенствоваться, они этого не могут. Вот и все. И этого вокруг очень много.

Материал подготовлен Sputnik Грузия.

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