Годовщина свадьбы Чарли Чаплина: любви все разницы покорны

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Те, кто привык гостить на нашем балкончике, вероятно, уже ничему не удивляются. Тем более, что я вас немного подготовила – с самого же начала подъема Циклаури вам пришлось подниматься в сопровождении марша Мендельсона. Поэтому воспринимайте как должное, увидев огромный свадебный торт, красиво расположившийся на белоснежной скатерти с бантами, и холодное шампанское…

Итак, сегодня нашими гостями являются легендарный Чарли Чаплин и его четвертая жена Уна О`Нил. Поскольку как раз в этот день, 16 июня 1943 года, они поженились. Тут же скажу, что в тот момент Уне было 18 лет, а Чарли — старше на 36 лет.

© Wikipedia Уна О'Нил, четвертая жена Чарли Чаплинв

Скептики подумают, мол, понятно, почему — это же был Чарли Чаплин … И я с ними соглашусь: Уна вышла замуж за Чарли Чаплина как раз потому, что это был Чарли Чаплин – замечательный, привлекательный, талантливый и неповторимый… Уна была удивительно красивой, утонченной и образованной. К тому же, дочерью известного в мире писателя, Лауреата Нобелевской и Пулитцеровской премий Юджина О`Нила. К сожалению, отец прекратил всякие отношения с Уной именно с того дня, поскольку не вынес, что его зять был младше него самого всего на один год.

Кто-то может подумать также, что, наверное, начинающая актриса Уна вышла за Чарли Чаплина ради будущей карьеры. На это отвечу: Уна после замужества отказалась от актерской деятельности и всю свою жизнь посвятила семье.

Она родила Чарли Чаплину восемь детей. Трех сыновей – Кристофера, Евгения, Майкла и пятерых дочерей – Джеральдину, Жозефину, Джоанну, Викторию и Анну-Эмилию. Последняя дочь у них родилась, когда Чарли было 72 года.

После этих кадров скептики, наверное, потихоньку ретируются с нашего балкона…

Сегодня я хочу вместе с вами немного порассуждать по поводу пар с большой разницей в возрасте. Давайте "большой разницей" назовем более 20 лет. Потому что у меня самой муж был на 17 лет старше, и я точно знаю, что причиной нашего развода был точно не возраст.

Хочу признаться, что глубоко уважаю культуру древнего Китая. Инь и Янь. Буддизм. Пекинскую оперу. Музыку, живопись. Удивительные изделия из слоновой кости. Кухню. Знаю наизусть множество древнекитайских мудростей. Но, прочитав это, осталась разочарованной…

Древнекитайская формула счастливого брака предполагает, что у мужа обязательно должна быть жена, возраст которой высчитывается следующим образом: возраст мужа, деленный на два, плюс 8.

© Sputnik/ РИА Новости Американский актер и режиссер Чарли Чаплин (третий слева) со своими друзьями подписывает соглашение о создании кинокомпании United Artists в 1919 году

К примеру, 40-летний мужчина должен жениться на женщине 28 лет (40:2+8). Честно говоря, меня это совершенно не обеспокоило. А затем как математик я сразу высчитала, сколько лет должно быть мужчине, чтобы его жена была счастлива. Формула такова: возраст женщины следует умножить на два и вычесть 16. Я ввела свой возраст (55х2 – 16). И знаете, сколько у меня получилось? 94 года!!! Так вот, пускай 55-летние китаянки выходят замуж за 94-летних китайцев, если они такие мудрые и умные…

Поэтому, чтобы себя успокоить, я быстренько вспомнила, что жена нового президента Франции Эммануэля Макрона старше своего мужа на 24 года. К тому же, Эммануэль влюбился в свою школьную учительницу, когда она была замужем и имела троих детей. В 2007 году Бриджит развелась с мужем и вышла за Макрона. Они вместе уже 10 лет и растят внуков Бриджит.

Потом вспомнила Аллу Пугачеву и Максима Галкина (27 лет в пользу Аллы), Надежду Бабкину и Евгения Гора (30 лет в пользу Надежды), Шэрон Стоун и Мартина Мику (27 лет в пользу Шэрон)… Но Шэрон всегда Шэрон…

© Sputnik/ РИА Новости Режиссер Сергей Эйзенштейн (3-й слева) на яхте Чарли Чаплина (1-й справа)

Разумеется, вы поняли, что я шучу, и для меня всегда приемлемо и естественно, когда супруги примерно одного возраста, или муж старше, пусть даже значительно… Тому существует много счастливых примеров: Аль Пачино и Люсила Сола (40 лет), Том Круз и Эмили Томас (31 год), Джонни Дэпп и Эмбер Хёрд (23 года) и т.д. Все они утверждают, что счастливы. С удовольствием и радостью верю им.

А меня больше всего привлекает замечательная пара – Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, которые родились в один и тот же день – 25 сентября, но с разницей в 25 лет.

В их жизни были трудные периоды. Однажды они даже взяли паузу в отношениях, но все равно остались вместе, и, по словам Майкла, именно самоотверженность Кэтрин спасла его от тяжелой болезни.

Вот это и есть настоящая любовь…

И какое значение имеет разница в возрасте… Отношения каждой пары – уникальны и неповторимы. И то, будут ли они счастливы, зависит только от них.

А универсальной формулы любви еще никто не изобрел. Одно знаю точно: любые трудности и барьеры преодолимы, если любишь и научишься беречь эту любовь.

Желаю счастливого, красивого и наполненного любовью дня!

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