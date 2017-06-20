А если Chanel №5 умножить на 10...

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на нашем балконе царит божественный аромат. К природному аромату гранатовых цветов добавляется нюанс иланг-иланга, бергамота, лимона, жасмина, лилии, ириса, корней фиалки и многого другого. И все это вместе называется Chanel Nº 5.

А нашей гостьей является лицо этих замечательных и вечных духов — женственная, теплая, сладкая и в то же время сдержанная и чуть строгая, как эти духи, женщина, которой в этот день, 20 июня исполнилось столько лет, сколько будет если Chanel Nº 5 умножить на 10 (правда, в это трудно поверить, но тем не менее…).

Тут же хочу сказать, что сегодня поднявшимся на наш балкончик мужчинам мы подготовили специальные справки "о присутствии", иначе им будет очень сложно объяснить своим женам, почему за ними шлейфом тянется такой флёр французский духов…

Николь Кидман – известная актриса и продюсер, лауреат одного "Оскара", трех "Золотых глобусов", премий BAFTA и "Сатурн", поистине удивительная женщина… По происхождению она австралийка, хотя родилась на Гавайских островах, и всегда подчеркивает свое происхождение. Это совершенно неудивительно, если вспомнить замечательную плеяду австралийских актеров – Курта Рассела, Пола Гибсона, Кейт Бланшетт, ближайших друзей Кидман – Хью Джекмана и Наоми Уоттс… В свое время именно Наоми уступила Кидман роль в фильме "Переводчица", причем, только потому, что знала, как ее подруга мечтала об этой роли… А вместе с Хью Джекманом Кидман создала великолепный дуэт в фильме "Австралия", где обоих героев отличает какое-то особое, вероятно, австралийское очарование, которое не может скрыть даже то, что Николь играет роль английской леди.

Николь с детства была очень высокой (сегодня ее рост – 180 см), худенькой, немного неуклюжей и рыжей. Поэтому ее называли "шваброй", "цаплей" и "морковкой". Но постепенно она стала такой красивой, что ее прозвали "стебельком".

Николь – профессиональная пианистка. В фильме "Холодная гора" она сама играет на рояле, а в фильме "Девять" и еще в нескольких фильмах – сама поет…

Первым мужем Николь Кидман был Том Круз, с которым она познакомилась на съемках фильма "Дни грома". Том был настолько восхищен ее привлекательностью и талантом, что бросил жену Мими Рождерс и женился на Николь.

Они прожили вместе 10 лет. К сожалению, оказалось, что у Тома бросать жен (к тому же –ради партнерши по фильму) вошло в привычку, и в период работы над фильмом "Ванильное небо" он до самозабвения влюбился в действительно великолепную Пенелопу Круз (свою однофамилицу) и бросил Николь… Но, по правде говоря, я никогда не верила, что мужчины так легко уходят из счастливых семей. Говорят, отношения Николь и Тома испортились тремя годами раньше появления Пенелопы, когда они вместе снимались в психологической драме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Проблемы с экрана актеры перенесли в жизнь.

Когда они разводились, у Николь была трехмесячная беременность, и на нервной почве она потеряла ребенка. Это была ее первая беременность. Ранее они с Крузом усыновили двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора Энтони.

2001 год для Николь Кидман стал по-настоящему переломным. Она приняла участие в фильме-мюзикле австралийского режиссера База Лурмана "Мулен-Руж", в котором ее партнером был Юэн Макгрегор. Примечательно, что исполнители главных ролей в этом фильме сами же исполняют вокальные партии. А на репетиции танцевальных номеров Николь получила травму, и съемки фильма ненадолго прервались. За этот фильм Николь была номинирована на "Оскар", но…

А "Оскара" Кидман получила за исполнение роли английской писательницы, лауреата Пулитцеровской премии Вирджинии Вульф в фильме "Часы". В этой киноработе вместе с ней главные роли исполняли Мэрил Стрип и Джулианна Мур. Примечательно, что являющаяся левшой Николь Кидман специально для этого фильма научилась писать правой рукой и сыграла роль 59-летней женщины. К тому же, ей сделали такой грим, что мне до сих пор трудно поверить, что это – Николь.

После получения "Оскара" в одном из интервью Николь заявила: "Видите, я, оказывается, не тень моего бывшего мужа". К тому же, сказала это так грустно, что пресса сделала вывод – Николь Тома по-прежнему любит. Наверное, действительно любила, поскольку, говорят, что австралийки очень верные…

К счастью, в любви судьба еще раз улыбнулась Николь, потому что в 2005 году в Лос-Анджелесе она познакомилась с необыкновенным человеком, скромным, учтивым и благородным, кантри-музыкантом, лауреатом Премии "Грэмми" Китом Урбаном. По происхождению он также был австралийцем, рожденным в Новой Зеландии. Кит настолько понравился Николь, что она впервые в жизни изменила своим принципам и сама передала ему номер своего телефона…

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Актриса Николь Кидман

На их свадьбе, которая состоялась в Сиднее 25 июня 2006 года, присутствовала вся "австралийская элита". Они пригласили и Тома Круза, но он на свадьбу не поехал. Новобрачные попросили друзей вместо того, чтобы преподносить подарки, те же суммы передать детской больнице Сиднея…

Сегодня пара очень счастлива. Кит, у которого раньше были серьезные проблемы в связи с наркотиками, говорит: "Николь вернула меня к жизни", "Во всех моих песнях – Николь"… И посвящает ей песни… 41-летняя Николь родила замечательную девочку – Сандэй Роуз, а через два года у Сандэй появилась сестренка – Флит Маргарет.

Николь и сегодня удивительно привлекательна и по-прежнему вегетарианка. К сожалению, ее, как и раньше, беспокоит аллергия на клубнику, она боится бабочек, но это пережить можно…

А я в заключение хочу воспользоваться моментом и "авторскими правами" и попрощаться с вами клипом друга Николь Кидман, австралийца Хью Джекмана, который я очень люблю (как и Хью). Уверена, он создаст вам хорошее настроение.

Желаю счастливого, успешного и, как Николь Кидман, по-австралийски блестящего дня!

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