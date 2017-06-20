Ушла из жизни глава модного дома Fendi - Карла Фенди

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Риме на 81 году жизни скончалась знаменитый итальянский модельер Карла Фенди, в течение долгих лет занимавшаяся развитием стратегии группы модных домов Fendi, сообщает Sputnik Армения.

Карла Фенди перенесла недавно тяжелое заболеванием легких, но выписалась из больницы и отправилась в свою резиденцию.

Карла была четвертой из пяти сестер Фенди, руководивших домом моды и до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi, основанной ее родителями в 1925 году.

Пять сестер, или уникальное явление в мире моды

Эта компания стала поистине уникальным явлением в мире итальянской высокой моды, поскольку в начале 1950-х годов у ее руля встали сразу пять сестер — Паола, Анна, Франка, Карла и Альда.

"Наша мама говорила: вы как пять пальцев на руке, у каждой есть своя собственная роль", — любила повторять Карла.

И это было действительно так. Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Франка — специалистом по связям с общественностью, Альда — коммерческим директором бренда, а Карла фактически занималась всеми текущими делами дома моды, уделяя особое внимание стратегии развития фирмы и ее проникновению на зарубежные рынки, прежде всего, в США.

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Одним из ключевых решений Карлы и ее сестер стало приглашение в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi. Именно благодаря его творческой фантазии меховая одежда и кожаные аксессуары этой марки приобрели неожиданные, яркие расцветки и сразу же привлекли к себе внимание модниц всего мира. В 1966 году Лагерфельд придумал и знаменитый логотип дома моды — две буквы F, одна из которых перевернута.

Благодаря усилиям сестер Фенди и Лагерфельда дом моды Fendi в 1980-е годы превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Однако в 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A) и сестры Фенди утратили свою руководящую роль в компании, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Vladimir Astapkovich Семидесятилетняя бабушка четырех внуков выглядит как модель Vogue

Такой поворот событий позволил Карле Фенди уделять практически все свое время и силы поддержке различных начинаний в области культуры и искусства. Вскоре она стала признанным на Апеннинах меценатом, а в 2007 году основала Фонд Карлы Фенди, главной целью которого стало развитие художественных традиций в искусстве, литературе, кино, моде.

Средства фонда пошли, в частности, на организацию всемирно известного музыкального "Фестиваля двух миров" в городе Сполето, на поддержку Национальной академии Святой Цецилии и осуществление ряда масштабных реставрационных проектов.

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