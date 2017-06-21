Десятка откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Виктор Цой, легендарный советский рок-исполнитель, родился 21 июня 1962 года, а в 80-х Цой начал свою карьеру рок-певца и был тепло принят аудиторией молодежи Советского союза. Блистательную карьеру певца прервало ДТП, в результате которого певец погиб. Инцидент произошел 15 августа 1990 года, когда Цой уснул за рулем и врезался на своем автомобиле в автобус "Икарус" недалеко от столицы Латвии.

© Sputnik/ Галина Кмит Виктор Цой

При жизни Цой не особо любил давать интервью. Его раздражали одни и те же вопросы, которые задавали журналисты. Тем не менее, если перед ним оказывался интересный собеседник, музыкант раскрывался: ответы Виктор были необычными и интересными.

Мы вспомнили десять ярких цитат рок-музыканта.

© Sputnik/ Илья Питалев Звезда по имени Цой

1. Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди.

2. Я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча.

3. Кино должно рассказывать истории.

4. Мы с юмором относимся к популярности. Это вещь случайная.

5. За честность нам прощают всё.

5. Я считаю, что человек живёт на планете, а не в государстве.

6. Политика — не сфера деятельности рок-музыканта

7. Музыка вообще ничего никому не должна.

8. Сейчас слушатель уже не идет на обычную рок-группу. Он идет на Личность, а таких всегда мало.

9. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.

10. Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам, как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.

© Sputnik/ Алексей Даничев Выставка "Звезда по имени Цой"

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