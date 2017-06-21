Рэпер Prodigy скончался на 43-м году жизни

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Американский рэпер Альберт Джонсон, более известный под псевдонимом Prodigy, скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни, сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам представителя исполнителя, Джонсон был госпитализирован несколько дней назад в связи с обострением анемии, которой он болел с рождения. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Пока врачи не определили точную причину его смерти.

Альберт Джонсон родился в 1974 году. В начале 1990-х годов в Нью-Йорке он основал хип-хоп дуэт Mobb Deep с рэпером Havoc. Группа прославилась такими композициями, как "Quiet Storm" и "Shook Ones".

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