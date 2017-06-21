Одним дублем: Звезда по имени Солнце в XXI веке

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Видеотрибьют, приуроченный к 55-летию со дня рождения лидера группы "Кино" Виктора Цоя, опубликован на YouTube-канале Yandex. Любопытно, что видео отснято одним дублем.

Десятка откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя>>>

Одну из самых известных песен "Кино" — "Звезда по имени Солнце" — исполняют современные петербуржцы: музыканты, актёры, студенты и просто прохожие.

"В клипе есть несколько десятков скрытых отсылов к песням, фильмам и эпизодам из жизни рокера: от "Группы крови на рукаве" до "Алюминиевых огурцов". Большинство деталей не случайны, найти их с первого раза непросто", — отмечают создатели ролика.

Песни группы "Кино" остаются популярными даже спустя 27 лет после гибели ее лидера. Они стали символом эпохи. И в 21-м веке творчество группы остается актуальным: переиздаются альбомы, пользователи скачивают композиции. Интересный факт: общее время прослушивания песен Виктора Цоя только на "Яндекс-музыка" превысило 1000 лет.

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