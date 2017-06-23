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Кадр из фильма Синяя бездна

"Синяя бездна": не нужен нам берег турецкий!

© Photo: Dimension Films
Культура
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Фильм ужасов британского режиссера Йоханнеса Робертса "Синяя бездна" с Мэнди Мур и Клер Холт в главных ролях вышел в прокат в США 16 июня

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший фильм ужасов про морских хищников и осознал его актуальность на пике курортного сезона. Его удивленно-аналитический взгляд критика на новейший британский триллер опубликовал Sputnik Эстония.

Образцовое море

Если говорить совсем по правде, то, направляясь смотреть фильм "Синяя бездна", я вообще не знал, на что иду. Просто на фоне поглотивших киноэкраны дорогих однообразных ахиней со спецэффектами хотелось посмотреть что-то человечное, без грохота железяк и, разумеется, без каких бы то ни было супергероев.

А главное – фильм был про море! А знаете, как, сидя летом на работе в мегаполисе, моря-то хочется! Поэтому для принятия положительного решения хватило лишь одного взгляда на плакат, изображающий морские глубины. Зловещие акульи плавники на нем я разглядел уже потом.

И вот в зале, полном кинокритиков, погас свет. Затем – темнота, значок "16+". И вот оно – море! Да такое красивое и синее-синее, что измученные мегаполисом кинокритики тихо и, кажется, дружно вздохнули. Образцовое такое море, как в рекламе турецких ол-инклюзивов.

Героини фильма – две молодые дурынды. Одна блондинка, другая темная шатенка. Ее бросил парень, за то, что она скучная. Шатенка переживает, даже со слезами. Блондинка ее утешает и предлагает развеяться. Из них двоих блондинка глупее, но и опаснее – потому что с инициативой.

Кадр из фильма Синяя бездна
© Photo: Dimension Films
Кадр из фильма "Синяя бездна"
 тут мексиканские хулиганы предлагают девушкам экстремальное развлечение: выплыть в море на какой-то развалюхе, залезть в железную клетку и опуститься в ней под воду – посмотреть красоту, побояться акул.

Слишком настоящие акулы

А потом начинается ну совсем не мелодрама. У развалюхи отваливается кран, который держал клетку с девушками. И туристки бухаются вниз под воду аж на 47 метров. И вот курортная мелодрама превращается в жуть и кошмар. Хоть девушки и в костюмах для подводного плавания, но воздуха у них хватит очень ненадолго. Они замурованы в ржавой клетке, а вокруг плавают голодные чудища, чьи зубы без проблем гнут стальные прутья.

Казалось бы – много ли из такой коллизии выжмешь? И оказывается, что выжмешь, и много! Создатели, конечно, постарались и задействовали весь арсенал запугивания зрителя, какой только можно было. Тут вам и клаустрофобия – боязнь замкнутых пространств. Тут и хищные подводные твари. А одна из финальных сцен – прямо психоделический кошмар.

Не буду говорить, что там происходит, но когда, казалось бы, героини спасаются, на них обрушивается совершенно безысходная жуть. Есть и еще один вопиюще прекрасный кадр: когда девушки пытаются всплыть и активируют подводную свечу, чтобы отогнать акул. И тут этот огонечек высвечивает голодные огромные пасти вокруг. Очень красиво и очень жутко.

Кадр из фильма Синяя бездна
© Photo: Dimension Films
Кадр из фильма "Синяя бездна"
 в процессе просмотра, не скрою, два-три раза сильно так мял пальцами подлокотники кресла. Кинокритики тоже тихо попискивали, ойкали и немножко так стучали зубами. А из зала потом выходили, как подушкой по голове спросонья оглоушенные. И я – не исключение.

В общем, хороший фильм. Испугаться можно. Есть необходимая для ужастиков безысходность. Крови мало. Выпущенных кишок и анатомических гадостей – принципиально нет. И это тоже плюс.

Что особенно достойно – зрителя пугают тем, что, в принципе, можно встретить в реальной жизни. Никаких фантастических тварей и нечеловеческих суперспособностей.

Примерно 90% фильма снято под водой. Как это все снималось, можно только предполагать. И совершенно уж за гранью понимания то, как живых (и явно не ручных) акул уговорили играть роли. Хотя, может быть, они нарисованы на компьютере. Но как-то совсем на то не похоже. Слишком настоящие акулы.

О практической пользе

А теперь поговорим о пользе, которую может принести просмотр фильма "Синяя бездна". Особенно благотворен этот фильм, я думаю, для мужчин.

Вот представьте, что жена уже не первую неделю говорит вам: "Ну, когда же мы поедем на море? Когда? Когда?" А вам не хочется на море. Вы бы лучше на дачу поехали. Да и вообще – затратно. Но доводов рассудка супруга не приемлет.

Кадр из фильма Синяя бездна
© Photo: Dimension Films
Кадр из фильма "Синяя бездна"
сите ее в кино именно на этот фильм. В первых кадрах ваша жена примется особенно активно шептать: "Какая красота! Ну, когда же мы поедем на море наконец?" Перетерпите этот шепот. Вы слышите его в последний раз. Потому что уже скоро ваша благоверная будет дрожать от ужаса. И выходя из зала скажет: "Может, ну его, это море? Поехали лучше на дачу?" Гарантия почти сто процентов.

За себя скажу, что, выходя из зала, я уже радовался, что нахожусь в мегаполисе, а не на каком-нибудь пляже. И совершенно отчетливо понимал, что загорать и радоваться жизни надо где-нибудь, где акул быть не может в принципе. Например, на Иссык-Куле. Или на побережье Черного моря, или Каспийского. А все эти тропические пляжи с ол-инклюзивом — совершенно точно от лукавого.

И, кстати, в оригинале фильм назывался "На 47 метров вниз". Согласитесь, ни о чем. А в данном случае перед нами – пример исключительно удачного переименования в российском прокате (чего не бывает почти никогда). Потому что смотришь и понимаешь, что все эти экзотические моря – это на самом деле бездны, из глубин которых вас рассматривает клыкастое и ужасное неизвестно что. Так-то!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
кинопрокат, ужастик, триллер, фильм, Синяя бездна, Лев Рыжков, Британия
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