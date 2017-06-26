Ретро-автомобильное движение: Молдова - мост между Россией и Румынией

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Представители Молдовы принимают участие в международном фестивале ретро-автомобилей Concurs de Eleganța в Румынии, в замке Пелеш близ города Синая, сообщил корреспонденту Sputnik находящийся на этом мероприятии президент молдавского клуба "Ретро Авто Тюнинг" Владислав Думанов.

По его словам, фестиваль проводится в Синае с 1935 года, а нынешний глава королевского дома Румынии Михай Первый — страстный поклонник ретро-автомобилей. Поэтому экс-монарх предложил для проведения этого события именно замок Пелеш, в 2006 году возвращенный королевскому дому Румынии. Именно здесь до отречения Михая от трона жила королевская семья.

"Участники и гости фестиваля, в том числе и представители монаршей семьи Румынии, разместились в отеле Ralas в Синае, а все фестивальные мероприятия проходят в Пелеше", — отметил Думанов.

Он добавил, что с каждым годом на фестивале все больше гостей из разных стран.

Как признался президент ретро-авто клуба Румынии Богдан Коконою, большая удача, что на фестиваль в этот раз приехали реставраторы и владельцы старинных автомобилей из Молдовы.

Коконою отметил, что авто из Молдовы отлично отреставрированы и выразил надежду на то, что молдавский ретро-клуб окажет румынским коллегам содействие в развитии фестиваля и пригласит на него друзей из России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ретро-автомобиль © Photo: Владислав Думанов

Ретро-автомобиль © Photo: Владислав Думанов

Председатель клуба "Ретро Авто Тюнинг" Владислав Думанов и вице-президент Патрональной федерации Румынии Георге Фодоряну © Photo: Владислав Думанов

Ретро-автомобиль © Photo: Владислав Думанов

Официальная церемония ретро-фестиваля в Синае © Photo: Владислав Думанов 1 / 5 © Photo: Владислав Думанов Ретро-автомобиль

"Мы уверены, что с помощью "ретровиков" из Молдовы сможем подружиться с коллегами с Востока", — подчеркнул Коконою.

А вице-президент Федерации патронатов сферы туризма Румынии Георге Фодоряну обратился по интернету к ретро-автомобилистам из России, приглашая их в Румынию.

"Уверен, что вы не будете разочарованы", — отметил Фодоряну.

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