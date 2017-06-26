14:45 26 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Ретро-автомобили

Ретро-автомобильное движение: Молдова - мост между Россией и Румынией

© Facebook / Владислав Думанов
Культура
Получить короткую ссылку
19020

Ретро-автомобильное движение: Молдова - мост между Россией и Румынией, что признают уже во многих странах

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Представители Молдовы принимают участие в международном фестивале ретро-автомобилей Concurs de Eleganța в Румынии, в замке Пелеш близ города Синая, сообщил корреспонденту Sputnik находящийся на этом мероприятии президент молдавского клуба "Ретро Авто Тюнинг" Владислав Думанов.

По его словам, фестиваль проводится в Синае с 1935 года, а нынешний глава королевского дома Румынии Михай Первый — страстный поклонник ретро-автомобилей. Поэтому экс-монарх предложил для проведения этого события именно замок Пелеш, в 2006 году возвращенный королевскому дому Румынии. Именно здесь до отречения Михая от трона жила королевская семья.

"Участники и гости фестиваля, в том числе и представители монаршей семьи Румынии, разместились в отеле Ralas в Синае, а все фестивальные мероприятия проходят в Пелеше", — отметил Думанов.

Он добавил, что с каждым годом на фестивале все больше гостей из разных стран.

Как признался президент ретро-авто клуба Румынии Богдан Коконою, большая удача, что на фестиваль в этот раз приехали реставраторы и владельцы старинных автомобилей из Молдовы.

Коконою отметил, что авто из Молдовы отлично отреставрированы и выразил надежду на то, что молдавский ретро-клуб окажет румынским коллегам содействие в развитии фестиваля и пригласит на него друзей из России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

  • Ретро-автомобиль
    Ретро-автомобиль
    © Photo: Владислав Думанов
  • Ретро-автомобиль
    Ретро-автомобиль
    © Photo: Владислав Думанов
  • Председатель клуба Ретро Авто Тюнинг Владислав Думанов и вице-президент Патрональной федерации Румынии Георге Фодоряну
    Председатель клуба "Ретро Авто Тюнинг" Владислав Думанов и вице-президент Патрональной федерации Румынии Георге Фодоряну
    © Photo: Владислав Думанов
  • Ретро-автомобиль
    Ретро-автомобиль
    © Photo: Владислав Думанов
  • Официальная церемония ретро-фестиваля в Синае
    Официальная церемония ретро-фестиваля в Синае
    © Photo: Владислав Думанов
1 / 5
© Photo: Владислав Думанов
Ретро-автомобиль

"Мы уверены, что с помощью "ретровиков" из Молдовы сможем подружиться с коллегами с Востока", — подчеркнул Коконою.

А вице-президент Федерации патронатов сферы туризма Румынии Георге Фодоряну обратился по интернету к ретро-автомобилистам из России, приглашая их в Румынию.

"Уверен, что вы не будете разочарованы", — отметил Фодоряну.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Машина Луи де Фюнеса обнаружена в Кишиневе
Ретро-чудо: Жуков одобрил, а умелец из Молдовы возродил
В Новый год в Бельцах увидят Деда Мороза на автомобиле Жукова
Ретро-автомобили в Молдове: непризнанное достояние республики
Ретро-автомобили Молдовы: окно в историю
Вперед в прошлое. Ретро-автомобили из Бельгии на дорогах Молдовы
Теги:
ретро-автомобили, фестиваль, Владислав Думанов, Молдова, Румыния, Россия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • РК Искандер-М на учениях в России, архивное фото
    "Безопасная покупка"

    Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер".

  • Михаил Джанелидзе и Александр Вучич
    Даешь отмену виз?

    Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в Белграде провел встречи с первыми лицами Сербии, стороны отметили необходимость задействования безвизового режима между странами.

  • Силуэты мужчин в шляпах
    Чума нашего времени

    Оправдана ли "гражданская оборона" в борьбе наркотиками, рассуждает журналист Изольда Хагба.

  • Ансамбль Народный коллектив Авасор
    Сохраняя наследие предков

    Народный ансамбль, созданный по инициативе сельской учительницы, более 50 лет выступает с песнями и танцами талышского и азербайджанского народов.

  • Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов
    Пити и севанские раки

    Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.

  • Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов
    От Штатов кто?

    Ожидается, что США направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чилийская болельщица
Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Детские игры по возростному цензу
Календарь развития ребенка - важно знать всем мамам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться