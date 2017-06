Бывший мусорщик и водитель: неизвестные факты из жизни Элвиса Пресли

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня наш балкончик, как водится, уподобится "Машине времени" Герберта Уэллса и вернет нас в 1977 год. Что касается меня, то я вернусь с удовольствием, поскольку тогда я ходила по улицам 16-летняя, с длинной косой и мечтающая…

Тогда в моде были "Роллинг Стоунз". И не только группа — водолазки, крепко облегающие горло, которые называли "ролингстонами". В моде была также обувь на "платформах" и разгуливание во всем этом…

А мы будем праздновать 26 июня 1977 года, потому что как раз в этот день в Индианаполисе, самом густонаселенном городе штата Индиана, где раньше обитали индейские племена майями и делаверов и где на 100 женщин приходится всего 93 мужчины… Словом, в тот день состоялся последний концерт к тому времени уже признанного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Кто же знал, что это был последний концерт?! А потому сегодня сохранились лишь отснятые любителями кадры. Это было последнее выступление Элвиса. С 1969 года, включая тот день, он 1156 раз выступал на сцене. Конечно же, в живом исполнении, никаких фонограмм…

Перед последней песней Элвис совершенно неожиданно (такого он никогда не делал) поблагодарил всех работавших с ним, включая уборщиков. Был одет в свои знаменитые белые "слаксы". Выглядел хоть и нарядным, но печальным. Слишком печальным для своих каких-то 42 лет.

А его последняя песня была…

"Can"t Help Falling in Love With You"

В 70-е годы американская пресса писала: "Америка дала миру четыре великие вещи – американский футбол, Микки Мауса, Кока-Колу и Элвиса Пресли. Один из них– человек".

Элвис, действительно, был человеком, за энергичным и улыбчивым лицом которого на самом деле скрывалась удивительно тонкая личность, не выносившая одиночества и мечтавшая о счастье.

Свою первую гитару Элвис получил в подарок, когда ему исполнилось 11 лет. Оказывается, он ждал велосипеда, а родителям не хватило денег. Через некоторое время он продал гитару за восемь долларов, но собрать денег на велосипед все же не удалось, и он остался без велосипеда и без гитары…

Один мудрый человек сказал: "Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было"…

Трудно поверить, но Элвис работал мусорщиком, затем водителем грузовика и в неделю получал 45 долларов. Когда он пришел к руководителю группы Smith"s Эдди Бонду, последний сказал Элвису: "Ты никогда не станешь знаменитым певцом, потому что водители грузовиков, как правило, не становятся знаменитыми певцами"…

Прошли годы. Элвис стал знаменитейшим певцом. А Эдди Бонда вспоминают лишь потому, что его недоброжелательное предсказание не сбылось.

Какой искренний здесь Элвис Пресли, удивительно по-детски естественный…

Знаете, когда Элвис стал очень прославленным, и ему показали кадры его выступления, он сказал: "Кто-то притопывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто взял и стал делать все это сразу".

В 1956 году Элвис поверг Соединенные Штаты Америки в шок — своей музыкой, одеянием, манерами и молодостью. Америка, чьим кумиром в то время был импозантный и немного "гангстерообразный" Фрэнк Синатра, оторопела… Оторопели все, а вот Синатра все понял.

Элвис был замечательным сыном. Он боготворил свою мать. А Глэдис каждую ночь засыпала в обнимку с телефонной трубкой, чтобы утром услышать голос Элвиса: "Все хорошо, мама".

Какое счастье, когда можешь подарить родителям то, о чем они мечтают. Я, например, не смогла и не успела – подарить маме натуральную шубу…

Элвис успел – подарил Глэдис великолепный розовый кадиллак.

Он вообще был очень душевным парнем. Со своей первой и единственной женой Присциллой он познакомился во время службы в армии. Ему было 19, а Присцилле – 14. Ровно через девять месяцев у них родилась прелестная дочурка, будущая жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа – Лиза-Мари Пресли.

Как удивительно они были похожи – оба бесконечно красивые и абсолютно беззащитные…

Элвиса, на первый взгляд, все любили. Он был дальним родственником самого президента Авраама Линкольна. Мохаммед Али подарил ему боксерскую перчатку с надписью: "Ты самый великий"…

В 1970 году Элвиса Пресли почему-то тайно принял президент США Никсон. Во время встречи, оказывается, прозвучал вопрос: "Вы несколько странно одеваетесь, почему?". Пресли улыбнулся и ответил: "Мистер президент, у вас свое шоу, а у меня – свое".

Немногие знают, что в детстве Элвис Пресли едва спасся от одного из самых сильных в истории Америки торнадо. Что он был обладателем "черного пояса" по карате. Что не выезжал на гастроли за пределы США по единственной причине – его менеджер, нелегальный эмигрант из Голландии, опасался за свою судьбу. Что он не любил рыб и категорически запрещал Присцилле использовать их в меню.

А перед смертью, когда его предупредили не засыпать в ванной с книжкой, он улыбнулся и сказал: "Ок, обещаю".

Желаю искреннего и замечательного, как Элвис Пресли, дня!

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>