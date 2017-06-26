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Фотография выступления Элвиса Пресли в 1956 году

Бывший мусорщик и водитель: неизвестные факты из жизни Элвиса Пресли

© AP Photo /
Культура
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Колумнист Sputnik напоминает, что сегодня исполняется ровно 40 лет со дня последнего концерта легендарного Элвиса Пресли

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня наш балкончик, как водится, уподобится "Машине времени" Герберта Уэллса и вернет нас в 1977 год. Что касается меня, то я вернусь с удовольствием, поскольку тогда я ходила по улицам 16-летняя, с длинной косой и мечтающая…

Тогда в моде были "Роллинг Стоунз". И не только группа — водолазки, крепко облегающие горло, которые называли "ролингстонами". В моде была также обувь на "платформах" и разгуливание во всем этом…

А мы будем праздновать 26 июня 1977 года, потому что как раз в этот день в Индианаполисе, самом густонаселенном городе штата Индиана, где раньше обитали индейские племена майями и делаверов и где на 100 женщин приходится всего 93 мужчины… Словом, в тот день состоялся последний концерт к тому времени уже признанного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Кто же знал, что это был последний концерт?! А потому сегодня сохранились лишь отснятые любителями кадры. Это было последнее выступление Элвиса. С 1969 года, включая тот день, он 1156 раз выступал на сцене. Конечно же, в живом исполнении, никаких фонограмм…

Перед последней песней Элвис совершенно неожиданно (такого он никогда не делал) поблагодарил всех работавших с ним, включая уборщиков. Был одет в свои знаменитые белые "слаксы". Выглядел хоть и нарядным, но печальным. Слишком печальным для своих каких-то 42 лет.

А его последняя песня была…

"Can"t Help Falling in Love With You"

В 70-е годы американская пресса писала: "Америка дала миру четыре великие вещи – американский футбол, Микки Мауса, Кока-Колу и Элвиса Пресли. Один из них– человек".

Элвис, действительно, был человеком, за энергичным и улыбчивым лицом которого на самом деле скрывалась удивительно тонкая личность, не выносившая одиночества и мечтавшая о счастье.

Свою первую гитару Элвис получил в подарок, когда ему исполнилось 11 лет. Оказывается, он ждал велосипеда, а родителям не хватило денег. Через некоторое время он продал гитару за восемь долларов, но собрать денег на велосипед все же не удалось, и он остался без велосипеда и без гитары…

Один мудрый человек сказал: "Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было"…

Трудно поверить, но Элвис работал мусорщиком, затем водителем грузовика и в неделю получал 45 долларов. Когда он пришел к руководителю группы Smith"s Эдди Бонду, последний сказал Элвису: "Ты никогда не станешь знаменитым певцом, потому что водители грузовиков, как правило, не становятся знаменитыми певцами"…

Прошли годы. Элвис стал знаменитейшим певцом. А Эдди Бонда вспоминают лишь потому, что его недоброжелательное предсказание не сбылось.

Какой искренний здесь Элвис Пресли, удивительно по-детски естественный…

Знаете, когда Элвис стал очень прославленным, и ему показали кадры его выступления, он сказал: "Кто-то притопывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто взял и стал делать все это сразу".

В 1956 году Элвис поверг Соединенные Штаты Америки в шок — своей музыкой, одеянием, манерами и молодостью. Америка, чьим кумиром в то время был импозантный и немного "гангстерообразный" Фрэнк Синатра, оторопела… Оторопели все, а вот Синатра все понял.

Элвис был замечательным сыном. Он боготворил свою мать. А Глэдис каждую ночь засыпала в обнимку с телефонной трубкой, чтобы утром услышать голос Элвиса: "Все хорошо, мама".

Какое счастье, когда можешь подарить родителям то, о чем они мечтают. Я, например, не смогла и не успела – подарить маме натуральную шубу…

Элвис успел – подарил Глэдис великолепный розовый кадиллак.

Он вообще был очень душевным парнем. Со своей первой и единственной женой Присциллой он познакомился во время службы в армии. Ему было 19, а Присцилле – 14. Ровно через девять месяцев у них родилась прелестная дочурка, будущая жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа – Лиза-Мари Пресли.

Как удивительно они были похожи – оба бесконечно красивые и абсолютно беззащитные…

Элвиса, на первый взгляд, все любили. Он был дальним родственником самого президента Авраама Линкольна. Мохаммед Али подарил ему боксерскую перчатку с надписью: "Ты самый великий"…

В 1970 году Элвиса Пресли почему-то тайно принял президент США Никсон. Во время встречи, оказывается, прозвучал вопрос: "Вы несколько странно одеваетесь, почему?". Пресли улыбнулся и ответил: "Мистер президент, у вас свое шоу, а у меня – свое".

Немногие знают, что в детстве Элвис Пресли едва спасся от одного из самых сильных в истории Америки торнадо. Что он был обладателем "черного пояса" по карате. Что не выезжал на гастроли за пределы США по единственной причине – его менеджер, нелегальный эмигрант из Голландии, опасался за свою судьбу. Что он не любил рыб и категорически запрещал Присцилле использовать их в меню.

А перед смертью, когда его предупредили не засыпать в ванной с книжкой, он улыбнулся и сказал: "Ок, обещаю".

Желаю искреннего и замечательного, как Элвис Пресли, дня!

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Теги:
талант, память, концерт, Элвис Пресли, США
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