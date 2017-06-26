14:45 26 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Арсений Тарковский

В косом зеркале бритвы: Арсению Тарковскому 110 лет

© Photo: Международный Мемориал
Культура
Получить короткую ссылку
48 0 0

В поэта была влюблена Марина Цветаева, о нем восторженно писала Анна Ахматова

Милена Ясинская, Sputnik Латвия

Все помнят стихотворение "Первые свидания", прочитанное Арсением Тарковским в "Зеркале". Особенно знаменитый финал: "Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке". Он врезается в память на контрасте: возвышенно-философичная любовная лирика внезапно обрывается хичкоковским триллером.

Отблески этой бритвы легли на всю лирику Арсения Тарковского и исказили ее восприятие. Никакого продолжения триллера в стихах не найти, хотя в жизни поэта ужасов хватало. Достаточно вспомнить, как сумасшедшая судьба изуверски медленно отсекала ему ногу – шесть ампутаций. Но вопреки очевидному сам Тарковский считал, что сумел переиграть судьбу: "Я кончил книгу и поставил точку. / Но рукопись перечитать не смог. / Моя судьба сгорела между строк / Пока душа меняла оболочку".

Его первое стихотворение появилось в печати в 1926 году, но первая книга стихов "Перед снегом" вышла лишь в 1962-м. Только представьте себе этот разрыв во времени. В эти годы, к примеру, целиком уложилась жизнь Мэрилин Монро.

В том же 62-м Андрей Тарковский получил главный приз Венецианского фестиваля за "Иваново детство". Книга отца наград не снискала. Да что награды — почти не было рецензий. Арсений Тарковский оказался в странном положении. Он дебютировал вместе с шестидесятниками. По моде того времени его даже звали выступать перед публикой. Между тем, по возрасту он принадлежал к другому поколению – не отцов даже, а дедов. Но когда его пытались сравнивать со сверстниками – с Мандельштамом, Заболоцким, Пастернаком, то сопоставление выходило не в его пользу.

Ярких символов у Тарковского нет – к звездам, рекам, деревьям, ступеням поэты до него обращались сотни раз. Эрудицию свою он использовал редко – мучительно расшифровывать его стихи не требовалось. Рифмы предпочитал затертые ("реке — руке"), размеры – классические. По всем параметрам выходило, что Арсений Тарковский – поэт второплановый. Его можно было бы вежливо поблагодарить за верность акмеистическим традициям, да и оставить в покое.

Слева направо: Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма Зеркало режиссера Андрея Тарковского
© Sputnik/ РИА Новости
Слева направо: Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма "Зеркало" режиссера Андрея Тарковского

Иногда создается впечатление, что своей славой отец обязан сыну. Что если бы Андрей Тарковский так обильно не цитировал стихи отца в "Зеркале",  о поэте сейчас мало кто помнил бы. Но это впечатление ложное. Для самого личного и, пожалуй, лучшего фильма "Зеркало" Тарковский позаимствовал у отца не только строчки, но и визуальные образы. Многие загадочные эпизоды "Зеркала" станут понятнее, если перечитать стихи Тарковского.

По сути сын экранизировал поэзию отца. Возьмите пролог с загипнотизированным заикающимся мальчиком. И сравните со стихами "Я вздрагивал при каждом лживом звуке". Возьмите начало фильма, в котором мать (М. Терехова) встречается с загадочным путником (А. Солоницын). И сравните со стихотворением "Колыбельная". Возьмите финал, в котором камера постепенно отъезжает в лес, теряя из виду мальчиков и бабушку. И сравните со стихотворением "В последний месяц осени", в котором Арсений Тарковский полемизирует с Данте. Вспомните, что назывался фильм изначально "Белый день". Точно так же называется один из шедевров отца.

Творчество поэта нужно судить по его законам, а их Арсений Тарковский сформулировал в небольшом тексте "Что входит в мое понимание поэзии", который он писал для себя и который был опубликован только после его смерти. Там мы найдем много неожиданного: его не интересуют ни ритм, ни размер, ни метафоры, ни символы. Поэзия нужна Тарковскому только для одного: для того, чтобы частное никогда не забывалось в целом.

Вот почему его не волнует оригинальность рифмы – оригинальное выпячивается и заслоняет целую картину. Вот почему его не волнуют символы – они указывают на какой-то другой смысл за рамками стиха, а значит, целой картины в стихе еще нет, вся символическая поэзия – промежуточная фаза в поисках целого. Вот почему его не интересует эрудиция и образованность: "Мысль у нас проецируется на представление, а представление есть сумма х+y, причем и х и y должны быть нами избраны из аморфной массы зримого, слышимого, осязаемого…" Его же интересовало целое не как аморфная масса, а как точно уравновешенные детали.

Но зачем ему вообще понадобилась эта целостная уравновешенность? Эту тайну он доверял только друзьям. По воспоминаниям А. Лаврина, Тарковский однажды рассказал ему, как пережил отделение души от тела после ампутации. Словно вывинтился из тела как лампочка из патрона. Спокойно разглядел свое лицо и единственную ногу. И захотел посмотреть, что происходит в другой палате. Уже проходя сквозь стену, испытал страх, что не сможет вернуться в тело. И вернулся.

Вся поэзия Тарковского – размышление над этим непонятным страхом. Почему так страшно не вернуться в искалеченное тело? Ответ, возможно, в этих строчках: "Что, если память вне земных условий / Бессильна день восстановить в ночи?/ Что, если тень, покинув землю, в слове / Не пьет бессмертья?"

Другими словами, бессмертной душе крайне важно помнить опыт общения со смертными вещами, чтобы не раствориться в аморфной массе вечности. А значит, с собою в вечность нужно унести как можно больше подробностей об этом мире. Но чтобы запомнить как можно больше подробностей, их нужно привести в порядок. И одного мозга для наведения порядка мало – нужна вся нервная система, нужно внутреннее чутье на гармонию. Если прислушиваться к этому чутью, начнешь впитывать мир во всей его прозрачности без загадок и зауми. Это самое большее, на что мы способны в этом мире, но этим миром человек не исчерпывается: "День промыт как стекло. Только этого мало".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Андрей Тарковский: "Зеркало" и зазеркалье или Жизнь на Кресте
Теги:
поэзия, Арсений Тарковский, Художественная литература
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • РК Искандер-М на учениях в России, архивное фото
    "Безопасная покупка"

    Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер".

  • Михаил Джанелидзе и Александр Вучич
    Даешь отмену виз?

    Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в Белграде провел встречи с первыми лицами Сербии, стороны отметили необходимость задействования безвизового режима между странами.

  • Силуэты мужчин в шляпах
    Чума нашего времени

    Оправдана ли "гражданская оборона" в борьбе наркотиками, рассуждает журналист Изольда Хагба.

  • Ансамбль Народный коллектив Авасор
    Сохраняя наследие предков

    Народный ансамбль, созданный по инициативе сельской учительницы, более 50 лет выступает с песнями и танцами талышского и азербайджанского народов.

  • Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов
    Пити и севанские раки

    Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.

  • Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов
    От Штатов кто?

    Ожидается, что США направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чилийская болельщица
Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Детские игры по возростному цензу
Календарь развития ребенка - важно знать всем мамам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться