Изабель Аджани - "самая французская" француженка

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Если бы вы знали, сколько времени я готовилась к тому, чтобы сегодня достойно выйти на наш балкончик…

Оказывается, по мнению экспертов французской высокой моды, чем меньше вещей у женщины в гардеробе, тем лучше. Но те, что есть, должны быть, действительно, особенными.

Прежде всего, внимание следует обратить на цвета – пестрые занимают место на подиуме, зачастую, лишь пару дней. Поэтому нужно подбирать нейтральные цвета – черный, белый, коричневый и темно-синий.

Что касается аксессуаров. Хочу напомнить одну известную фразу Коко Шанель: "Перед выходом из дому взгляните на себя в зеркало и обязательно избавьтесь от одной вещи"…

То есть, по французским правилам, сегодня я на широкие белые брюки одела широкую же синюю сорочку. Сделала узкий кожаный пояс и на правую руку – лишь один очень тоненький браслет.

Предположительно, сейчас я готова встретить нашу сегодняшнюю гостью – по-французски очаровательную актрису, единственную пятикратную обладательницу премии "Сезар" в категории "За лучшую женскую роль" Изабель Аджани, которая родилась как раз в этот день, 27 июня 1955 года.

Между прочим, хочу сказать, я очень удивилась, узнав, что мадемуазель Аджани старше меня, поскольку прекрасно помню ее первую роль в фильме "Пощечина", где ее партнерами были замечательные Ани Жирардо и Лино Вентура. Больше всего из фильма мне запомнилась тоненькая Изабель Аджани, исполнявшая роль Изабель Дулеани – в необыкновенно красивых полосатых длинных гольфах.

А в более позднем возрасте в мою жизнь, как буря, ворвалась королева Марго Изабель Аджани – прекрасная и свободная. Та, что не соглашалась выйти замуж за Генриха Наварского, пока муж ее не ударил. И повстречав на парижских улицах графа Де Ла Моля, до конца сохранила в сердце эту любовь, нежно, словно цикламены. Как настоящая королева…

В 2008 году Изабель Аджани исполнила кино-фото роль Маргариты в выставке художника Жана-Дэниеля Лорье, посвященной роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Как удивительно, что у такой прекрасной дамы в личной жизни все время были проблемы…

В 1980 году она от режиссера и оператора Брюно Нюиттена родила сына. А в 1995 году от британского актера Дэниела Дей-Льюиса – еще одного замечательного мальчика… Именно в то время Аджани заявила, что никогда в жизни не испытывала такой боли, как узнав, что у ее возлюбленного есть другая семья (его женой была дочь Артура Миллера – Ребекка).

Хочу сказать, что подобные "плохие" вещи с Изабель происходили с детства. Ее семья очень нуждалась, и, например, мясо на их столе появлялось лишь дважды в неделю. А платья и обувь покупались раз в три месяца. Но… Изабель была настоящей принцессой. Она никогда и ни на что не жаловалась и лишь мечтала о сказочных башнях. У нее всегда было собственное пространство. Пространство, в котором она танцевала так, как хотела…

Желаю счастливого, успешного и утонченного, как Изабель Аджани, дня!

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>