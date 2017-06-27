Постсоветский кинематограф в поисках идентичности

Sputnik, Лев Рыжков

Чем ценны кинофестивали? Понятно, что красной дорожкой, возможностью посмотреть фильмы, которые в широком прокате никогда не покажут. Но для тех, кто делает кино, это — уникальная возможность пообщаться с представителями других школ, обменяться опытом — то есть, посмотреть на других и показать себя. Традиционно свои работы показывают на Московском Международном кинофестивале кинематографисты постсоветского пространства.

Без руля и ветрил

Что такое кинематографические школы? Есть одна, большая, с которой знакомы, в принципе, все. Голливудская. Она работает по законам, которые известны настолько, что уже стали штампами. Есть европейское кино, которое простые зрители раньше знали хорошо, а сейчас оно фактически ушло с массовых экранов, но жить, оказывается, не прекратило.

Жителям постсоветского пространства знакома советская киношкола. Это, если прибегнуть к языку образов, такой вот парусник, от которого в бурные 90-е отвалилось все, что можно, но который, тем не менее, куда-то себе плывет, хотя и совсем не понятно — куда именно. Как у яхты капитана Врунгеля отпали от гордого имени "Победа" две первых буквы. Так и здесь: советский кинематограф стал теперь российским. И несется по волнам такая яхта "Беда".

Но и помимо этих, всем известных, есть и другие киношколы со своими традициями: иранская, индийская, китайская, индонезийская (очень, кстати, мощная), северокорейская. И вот на фестивалях все эти хранители умений и традиций встречаются и показывают достижения.

И, конечно, интересно — что же происходит с национальными кинотрадициями стран СНГ? Хранят ли они знания и умения старой советской киношколы? Или же пытаются встроиться в какую-то другую традицию? А может быть родилось что-то свое, самобытное?

Стоит, наверное, сказать сразу, что работы в программе "Панорама" были представлены — очень сильные. Настоящим открытием (по крайней мере, для меня) стало кино Индонезии.

Очень своеобразный и интересный взгляд у африканских кинематографистов. Много хороших европейских фильмов — из Испании, Франции, Румынии, Нидерландов.

Все это — динамичные, развивающиеся традиции. Сценаристы находят интересные ситуации, острые социальные конфликты. Режиссеры — бодро и интересно это все показывают.

Любопытно было обнаружить, что в мировом кино — вообще, в принципе, нет тех маркеров, которые считаются в России признаками большого кино. Не показывают по пять минут одно и то же дерево. Не смотрят по три минуты в камеру молчащие унылые люди. Все — и азиаты, и европейцы, и африканцы — играют со зрителем, делают ему интересно.

Из бывших советских стран два короткометражных фильма представила Армения и один — Кыргызстан. Посмотрим, как выглядят их работы на фоне общемировых тенденций.

"Чемпион": безмолвная притча

"Чемпион" — фильм из Армении, снятый режиссером Давидом Сафаряном по собственному сценарию. Фильм идет всего девять минут. И за все это время не произносится ни единого слова. Потому и показывали его без каких-либо субтитров.

Бегло расскажу, что происходит в фильме. Сначала мы видим неподвижное тело пожилого человека. "Неужели труп?" — подумал я. Но, по счастью, нет. Тело начинает шевелиться, подавать признаки жизни. Человек, лежавший неподвижно, поднимается. Это оказывается старик с выразительным лицом и густой седой бородой. Старик берет старинный музыкальный инструмент, играет красивую мелодию.

© Photo: ММКФ Кадр из фильма "ЧЕМПИОН"

А дальше мы видим, как голова старика (именно так все и показано) куда-то движется по прекрасным улицам Еревана. Старик идет? Но для ходьбы — слишком большая скорость. Бежит? Но голова не трясется. Я так и не догадался, как перемещается в пространстве этот старик. Но оператор дал подсказку — показал ноги старика, и все прояснилось: старик оказался на роликовых коньках.

И вот он едет по парку, и встречается с мальчиком. Старик дарит мальчику самолетик, а взамен получает воздушного змея.

В принципе, хороший символ, жизнеутверждающий. Понятно, что старик — юн душой, но каждое утро пересиливает себя, встает практически со смертного одра. Это все прекрасно.

Но тишина в кадре — угнетает. Она слишком нарочитая, эта тишина. С претензией на очень большую многозначительность.

Автор этих строк после показа спросил у режиссера Давида Сафаряна — почему у него в картине нет слов? По-моему, Давид на этот вопрос даже немного обиделся.

"А зачем слова?! — воскликнул он. — Они ведь не нужны! Разве не понятно без слов? Я ориентировался на эстетику великого Альбера Ламориса!"

"Луна, солнце и три мушкетера": до третьих петухов

Фильм с длинным, сложным и красивым названием — совместное производство Португалии и Армении, снятый режиссером Ваганом Хачатряном.

И вот — первое открытие. Этот фильм — тоже немой. Он сделан без отчетливых реплик героев и, соответственно, в дубляже не нуждается. Есть, конечно, возгласы людей на улицах или короткие эмоциональные реплики пенсионеров, которые смотрят футбольный матч по телевизору. Но это, в принципе, интершум, и артикулировать его незачем.

Но, знаете, второй фильм из Армении, и тоже без слов — это не совпадение. Это уже тенденция. Но в ней мы разберемся чуть ниже. А пока расскажу — о чем идет речь в фильме.

Снят он в некоем португальском провинциальном городке. Вот его жители — в основном, пожилые люди. Сидят, статично смотрят в камеру. Прямо-таки в лучших традициях российского пост-сокуровского арт-хауса. Вот сидят, смотрят на тебя. И зритель в эти лица всматривается. Но совсем уж монотонности в фильме нет. Вот, например, девочка провела собаку на двух лапах. Вот еще какие-то несложные бытовые действия происходят.

Но вот на город опускается ночь. И мы попадаем в какой-то спортзал, где молодежь энергично бьется друг с другом деревянными палочками. Наверное, это и есть те самые, заявленные в названии мушкетеры.

© Sputnik/ Артем Житенев Киноафиша: главные премьеры июня

А дальше начинается что-то странное. По городку начинают бродить какие-то смутные, зловещие тени, производя немыслимые какофонические звуки – скрип железяк, визг раздираемого металла. Атмосферой это все напоминает индустриальные мистерии снобского немецкого коллектива "Einsturzende Neubauten". Что, в принципе, не есть плохо. И все это волхвование продолжается как у Шукшина – до третьих петухов. А дальше вновь садятся себе жители на свои скамеечки, и давай пристально в объектив смотреть.

После просмотра этих двух фильмов уже можно сделать выводы. Кинематографистам Армении очевидно близки творческие достижения Александра Сокурова. Весь его арт-хаус они воспринимают как родной, трактуют на свой лад, насыщают гуманистическим пафосом. И это, в принципе, неплохо, но Европа через это, например, уже прошла давным-давно. С арт-хаусом в свое время изрядно поигрался великий немец Вим Вендерс. Поигрался, да и отбросил. А подобрали эту игрушку на просторах бывшего СССР.

И теперь попробуем объяснить странную немоту новых армянских фильмов. Дело тут, по-моему, в традиции. По доброй воле армянские кинематографисты понятно, не сознаются, что следуют в российском кильватере. Они – декларативно независимы, они сами по себе. И надо от сходства с Россией дистанцироваться, чтобы не сравнивали. А как? А по принципу "не доставайся ты никому".

То есть, если герои армянских фильмов будут говорить по-русски, их и припишут к российской традиции. А этого, так или иначе, не хочется. Если начнут говорить по-английски, то возникнет эффект чужеродности, как седло у коровы. Национальный колорит, свой особый темп – все это никак не вписывается в англоязычную, голливудскую школу. А говорить по-армянски – это большая претензия. И одновременно сужение числа просмотров.

Поэтому-то, очевидно, мы и не слышим голосов героев. Из-за неприкаянности (временной, хотелось бы надеяться) армянского кинематографа. Как пела давным-давно Алла Пугачева: "Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал".

"Сейде": красота самобытностиКыргызстан оказался представлен на международном кинофоруме маленькой, 14-минутной картиной "Сейде" режиссера Эльнуры Осмоналиевой. Это история юной девушки Сейде, которая живет с родителями на отдаленном джайлоо (кочевье). Девушка дружит с конем, а родители сговорились выдать ее замуж за соседа. Отец на радостях хочет зарезать коня.

И вот как-то ночью девушка решается на побег. Нет, сама она, конечно, пойдет замуж. Но надо спасти верного своего друга.

© REUTERS/ Stephane Mahe Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль: каким было открытие 20

Фильм потрясает картинкой. Она невероятно красивая. Возможно, что самая прекрасная на всем фестивале. Горные заснеженные просторы, суровое очарование первозданной природы. И вот представьте — посреди всего этого великолепия стоит крохотная такая девочка, а за ее спиной валяется в снегу радостный конь. Он-то думает, что его вывели на прогулку, а вовсе не жизнь ему спасают.

Кыргызстанские кинематографисты не стесняются своей самобытности. Герои говорят по-кыргызски. Сюжет – насквозь пропитан национальным колоритом и без него даже немыслим.

Если говорить о тенденциях, то, определенно, дело идет к тому, что Кыргызстан в скором будущем создаст свою аутентичную, исключительно национальную и самобытную школу кинематографа. И это можно только приветствовать.

Потому что и многие другие национальные кинематографы не стесняются своей инаковости – ни Индонезия, ни Габон, ни Испания. Они не стремятся примкнуть к Европе или к Америке. Они самодостаточны, и тем ценны.