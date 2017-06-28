КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Третьего июля Республика Беларусь отмечает День независимости. Эта дата вдвойне символична для страны, так как 3 июля празднуется и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Белорусской общины Молдовы Юрий Статкевич, по случаю Дня независимости Беларуси каждый год проходит прием в Посольстве Беларуси в Кишиневе, а также праздничные гуляния с участием народных коллективов.

"На этот раз в Кишинев по случаю Дня независимости приедут представители этнокультурных организаций из Тирасполя, Рыбницы, Григориополя, Комрата, Бельц. Побывают у нас в гостях и члены руководства Русской общины", — рассказал Статкевич.

В Молдове действует также и Белорусское культурное движение, и Белорусско-молдавский этнический театр "Куфар".