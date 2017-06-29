15:48 29 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 30°C
Прямой эфир
Поиск
Резо Габриадзе

Человек, подаривший нам "Мимино"

© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Культура
Получить короткую ссылку
9410

Колумнист Sputnik рассказывает о человеке многогранного таланта - Резо Габриадзе, которому сегодня исполняется 81 год

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш балкончик пожалует такой замечательный человек… Из-за которого я в самой глубине сердца горжусь, что я тоже грузинка. Правду говорят: если человек талантлив, он талантлив во всем – и в творчестве, и в отношениях, и в оценках.

Да, наш сегодняшний гость – настоящий человек-праздник, кинорежиссер, сценарист, драматург, художник, руководитель Театра марионеток и, в конце концов, великий грузин, господин Резо Габриадзе, который родился как раз в этот день, 29 июня 1936 года в солнечном и полным роз городе Кутаиси.

Даже не знаю, с чего начать о нем разговор – ведь о том, что он эстет и интеллектуал, все и так знают. О том, что он очень теплый человек – свидетельствует каждый его красивый шаг.

Что именно вспоминать… Его замечательные сценарии, подарившие нам неповторимые и очень любимые фильмы — "Необыкновенная выставка", "Феола", "Не горюй", "Кувшин", "Чудаки", "Мимино", "Паспорт" и множество других… Вы хотя бы на минуту можете представить нашу жизнь без этих фильмов?

Или его великолепные и глубокие куклы. не уступающие человеку своими переживаниями и искренностью… И неважно, чью роль они исполняют – людей, поезда или птиц, талантливо поющих романсы…

Люблю все его спектакли. Но никогда не забуду чувство, охватившее меня на спектакле господина Габриадзе "Сталинградская битва", который я посмотрела в Москве. То, как я попала на этот спектакль — отдельная тема. Пустила в ход все средства – начиная со знакомств, заканчивая тем, что украдкой пробралась в театр… Никогда не думала, что в кукольном театре могу получить такие эмоции. На мой взгляд, этот спектакль находится на передней линии созданных против войны величайших творений, в том числе – фильмов, книг, стихотворений, музыкальных произведений.

Хотите верьте, хотите – нет, но я весь спектакль проплакала…

Театр Резо Габриадзе объездил весь мир. Господин Резо является лауреатом Премии имени Руставели, Государственной премии СССР, премий "Ника", "Золотая маска". Он носит звание Кавалера Почетного французского ордена литературы и искусства.

Но знаете что? Я действительно глубоко убеждена, что его это мало волнует, поскольку он очень счастлив, что создал удивительно красивый, уютный и замечательный мир, называемый Резо Габриадзе, которым он щедро делится с нами. А его рисунки – отдельная красота и чувства. Краски такие, что жить хочется…

Резо Габриадзе с большой любовью вспоминает Кутаиси, который занимает особое место в его жизни. Я еще и поэтому так люблю господина Резо. Ведь человек всегда должен помнить место, где родился. Он рассказывает, что перед его домом текла река, по которой некогда плавали аргонавты, и, возможно, на месте его старого дома даже стоял дворец отца Медеи. Я, например, верю…

Из детства он чаще всего вспоминает удивительное тепло, что царило в его семье. Снег, солнечный день и прикрепленный к велосипеду никелированный звонок… Какое по-особому замечательное воспоминание, такое, что под стать Резо Габриадзе – короткое и обо всем говорящее…

Несмотря на свои регалии и успехи, господин Резо Габриадзе – человек удивительно скромный. Не любит вращаться среди большого количества людей. Однажды в интервью он даже заявил, что, когда в комнате собирается больше четырех человек, он чувствует себя некомфортно.

В конце хочу рассказать один интересный эпизод. Резо Габриадзе является автором скульптуры героя одной из известных песен "Чижик-Пыжик", установленной в Санкт-Петербурге. Скульптуры, которую воровали восемь раз. По мнению самого Габриадзе, эти кражи привносят в жизнь Санкт-Петербурга своеобразный артистизм и легкость. "Желаю здоровья, счастья и удачи в любви человеку, столь неравнодушному к "Чижику-Пыжику". С удовольствием бы с ним познакомился, с полной гарантией анонимности. Почему-то он мне очень симпатичен"…

Какие чудные слова…

Так вот, чудесному из чудесных авторов этих чудных слов, великому Резо Габриадзе от имени всех вас хочу еще раз выказать тепло и объясниться в любви.

Желаю успешного? счастливого и, как Резо Габриадзе, талантливейшего и красивого дня!

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Кишинев – герой кино: здесь снимали погоню для известного фильма
Московский международный кинофестиваль - история и традиции
Кино о "Кино": друг Цоя снимает о нем художественный фильм
Теги:
сценарист, "Мимино", Резо Габриадзе, Кино
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доктор
    Штрейкбрехерами не будем!

    Латвийские медики-резиденты не готовы замещать семейных врачей на время их акции забастовки.

  • Беженцы, архивное фото
    Помочь неместным

    Центр Литовского Красного Креста по приему и интеграции беженцев InLT открылся в Каунасе.

  • Интерактивная школа
    Русский вне закона?

    Партия реформ Эстонии обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с просьбой оценить законность действий столичной управы Таллина, инициировавшей проект, предусматривающий переход трех гимназий на русский язык обучения.

  • ООО Нафтан
    Не долили

    Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.

  • Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин выступает в Организации Объединенных Наций
    Атмосфера сотрудничества

    Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин надеется, что предстоящая встреча со спецпредставителем премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зурабом Абашидзе пройдет в деловой атмосфере.

  • Тимур Квеквескири
    В ожидании феерического шоу

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Сухума, пройдут 1 июля на нескольких городских площадках.

  • Эксперт в сфере образования Эльшан Гафаров
    Что-то тут не сходится

    Эксперты уверены, что педагоги не совсем понимают, как правильно оценивать уровень подготовки учащихся общеобразовательных школ Азербайджана.

  • Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Четко и без потрясений

    Президент Армении Серж Саргсян выразил полную поддержку деятельности правительства Карена Карапетяна, однако отметил, что в стране нужно провести изменения без потрясений.

  • Хакер в маске, фото из архива
    Накрыло атакой

    Сайт Центризбиркома Казахстана был атакован в день выборов в сенат с IP-адреса, находящегося в Европе

  • Компьютеры. Архивное фото
    Интернетом едины

    В Бишкеке представят проект "Евразийский гражданский альянс", направленный на укрепление диалога между гражданским обществом стран евразийского пространства.

  • Кинологическая служба таможни
    Зеленый коридор

    Главы Таможенных служб Таджикистана и Афганистана намерены повышать эффективность международных грузоперевозок.

  • Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
    О политике по телефону

    Председатели правительства Узбекистана и России - Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев - обсудили по телефону развитие двусторонних отношений.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Конкурс имени Андрея Стенина
Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости"
Спасение лисенка из битума
Спасение лисенка из битума
Как питаться в жару
Особенности питания: как помочь организму пережить жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться