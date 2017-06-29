Человек, подаривший нам "Мимино"

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш балкончик пожалует такой замечательный человек… Из-за которого я в самой глубине сердца горжусь, что я тоже грузинка. Правду говорят: если человек талантлив, он талантлив во всем – и в творчестве, и в отношениях, и в оценках.

Да, наш сегодняшний гость – настоящий человек-праздник, кинорежиссер, сценарист, драматург, художник, руководитель Театра марионеток и, в конце концов, великий грузин, господин Резо Габриадзе, который родился как раз в этот день, 29 июня 1936 года в солнечном и полным роз городе Кутаиси.

Даже не знаю, с чего начать о нем разговор – ведь о том, что он эстет и интеллектуал, все и так знают. О том, что он очень теплый человек – свидетельствует каждый его красивый шаг.

Что именно вспоминать… Его замечательные сценарии, подарившие нам неповторимые и очень любимые фильмы — "Необыкновенная выставка", "Феола", "Не горюй", "Кувшин", "Чудаки", "Мимино", "Паспорт" и множество других… Вы хотя бы на минуту можете представить нашу жизнь без этих фильмов?

Или его великолепные и глубокие куклы. не уступающие человеку своими переживаниями и искренностью… И неважно, чью роль они исполняют – людей, поезда или птиц, талантливо поющих романсы…

Люблю все его спектакли. Но никогда не забуду чувство, охватившее меня на спектакле господина Габриадзе "Сталинградская битва", который я посмотрела в Москве. То, как я попала на этот спектакль — отдельная тема. Пустила в ход все средства – начиная со знакомств, заканчивая тем, что украдкой пробралась в театр… Никогда не думала, что в кукольном театре могу получить такие эмоции. На мой взгляд, этот спектакль находится на передней линии созданных против войны величайших творений, в том числе – фильмов, книг, стихотворений, музыкальных произведений.

Хотите верьте, хотите – нет, но я весь спектакль проплакала…

Театр Резо Габриадзе объездил весь мир. Господин Резо является лауреатом Премии имени Руставели, Государственной премии СССР, премий "Ника", "Золотая маска". Он носит звание Кавалера Почетного французского ордена литературы и искусства.

Но знаете что? Я действительно глубоко убеждена, что его это мало волнует, поскольку он очень счастлив, что создал удивительно красивый, уютный и замечательный мир, называемый Резо Габриадзе, которым он щедро делится с нами. А его рисунки – отдельная красота и чувства. Краски такие, что жить хочется…

Резо Габриадзе с большой любовью вспоминает Кутаиси, который занимает особое место в его жизни. Я еще и поэтому так люблю господина Резо. Ведь человек всегда должен помнить место, где родился. Он рассказывает, что перед его домом текла река, по которой некогда плавали аргонавты, и, возможно, на месте его старого дома даже стоял дворец отца Медеи. Я, например, верю…

Из детства он чаще всего вспоминает удивительное тепло, что царило в его семье. Снег, солнечный день и прикрепленный к велосипеду никелированный звонок… Какое по-особому замечательное воспоминание, такое, что под стать Резо Габриадзе – короткое и обо всем говорящее…

Несмотря на свои регалии и успехи, господин Резо Габриадзе – человек удивительно скромный. Не любит вращаться среди большого количества людей. Однажды в интервью он даже заявил, что, когда в комнате собирается больше четырех человек, он чувствует себя некомфортно.

В конце хочу рассказать один интересный эпизод. Резо Габриадзе является автором скульптуры героя одной из известных песен "Чижик-Пыжик", установленной в Санкт-Петербурге. Скульптуры, которую воровали восемь раз. По мнению самого Габриадзе, эти кражи привносят в жизнь Санкт-Петербурга своеобразный артистизм и легкость. "Желаю здоровья, счастья и удачи в любви человеку, столь неравнодушному к "Чижику-Пыжику". С удовольствием бы с ним познакомился, с полной гарантией анонимности. Почему-то он мне очень симпатичен"…

Какие чудные слова…

Так вот, чудесному из чудесных авторов этих чудных слов, великому Резо Габриадзе от имени всех вас хочу еще раз выказать тепло и объясниться в любви.

Желаю успешного? счастливого и, как Резо Габриадзе, талантливейшего и красивого дня!

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