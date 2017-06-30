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Актриса Николь Кидман

"Роковое искушение": злободневность под кринолинами

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
Культура
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Обозреватель Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейшее кино со звездами и делится размышлениями по этому поводу

Фильмом закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля стала картина Софии Копполы "Роковое искушение". Это невероятно красивое кино со звездами первой величины: Колином Фарреллом, Николь Кидман, Кирстен Данст, со стремительно восходящей актрисой с внешностью секс-бомбы Эль Фаннинг. В отличие от большинства фестивальных работ "Роковое искушение" скоро появится в самом широком прокате.

Хрупкая эстетика

Скажу сразу, я этот фильм посмотреть хотел. Я запал на него с первых же кадров трейлера. И не суперзвезды в главных ролях притягивали автора этих строк. И не загогулины сюжета (который, в общем-то, в трейлере изложен полностью). Дело было в некоей атмосфере легкой и неуловимой красоты, которая чувствовалась в каждом кадре. Знаете, как на старинное полотно смотришь, а там – краска в маленьких таких трещинках. Такая вот хрупкая и тревожная эстетика.

Кадр из фильма Мумия
© Photo: Universal Pictures
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София Коппола – дочь великого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Перед нами тот случай, когда на ребенке гениального человека природа – совсем не отдохнула. Это в России, когда слышишь, что сын такого-то великого человека снял новый фильм, вполне обоснованно хочется держаться от произведенного отпрыском продукта подальше. Напротив, то, что снимает София Коппола, хочется пересматривать снова и снова. Притом бережно и нежно.

Дочь великого мастера сняла и загадочную полукомедию "Трудности перевода", получившую "Оскар", и трагическое историческое полотно "Мария-Антуанетта". Но самый интересный, атмосферный и безумный фильм, созданный Копполой, это "Девственницы-самоубийцы" — невыносимо трагический, но в то же время и смешной и от того еще больше печальный.

Насколько великим мастером является эта молодая еще женщина, рассудит время. Но индивидуальный творческий почерк у нее есть. Да такой, что его не повторить при всем желании.

Призрачная красота

Весь фильм пропитан красотой благородного упадка. Подобное мироощущение несли когда-то английские прерафаэлиты и, наверное, русские поэты Серебряного века. Каждым кадром можно любоваться, как картиной. Все гармонично, все в мягком, уютном полумраке. Когда вокруг красиво именно подобным образом, так и ждешь, что из-за угла плавно выплывет печальный и умилительно порочный призрак. Не зря ведь название – "Роковое искушение" — намекает на некую запретность вкушаемого зрительным залом плода.

Сергей Полунин
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Прекрасны пейзажи полузаброшенных садов и лесных аллей. Невероятно благородны, но и скромны интерьеры. А женщины (в фильме, в основном, задействованы только они) ходят в настолько запредельных кринолинах, что "Оскар" за лучшие костюмы, думаю, "Роковому искушению" обеспечен.

В общем, картина манит и гипнотизирует. Не удивлюсь, если дочь великого мастера между делом овладела нейролингвистическим программированием.

Девственницы-убийцы

Сюжет – несложный, но психологически благодатный. В полузаброшенный пансион для благородных девиц попадает раненый солдат. А дело происходит в самый разгар гражданской войны в США. Девицы и их наставницы дают ему приют, лечат. Все сразу в него влюбляются. Но в таком случае избраннице единственного мужчины в царстве женщин – ох, не позавидуешь. Да и самому герою девичьих воздыханий — тоже.

Избегая спойлеров, скажу, что сюжет каждый раз поворачивает в самые худшие для героя и героинь стороны. Льется кровь. И заповедник невинных дев превращается в филиал ада. Однако изящества фильм не теряет ни на секунду.

Сложно поверить, что кинематографической основой "Рокового искушения" стал старинный вестерн с Клинтом Иствудом – грубый, брутальный и кровавый. Но в чутких женских руках Софии Копполы незамысловатая мясорубка на фронтире превращается в пространство изысканных мучений. Со зловещими рюшечками.

Кадр из фильма Охотник с Уолл-стрит
© Photo: screenshot
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В своем роде перед нами – продолжение уже упоминавшихся "Девственниц-самоубийц". Только если там разрушительная энергия героинь была направлена на себя, то в "Искушении…" — уже вовне.

О звездах

Об актерах. Колин Фаррелл в роли раненого солдата сначала казался мне весьма слащавым типчиком. Но потом я переменил свое мнение (такое тоже бывает). То, что надо — этот Колин Фаррелл. И играет натурально, и в призрачную красоту вокруг вписывается. Таким герой, видимо, и должен быть. 

Николь Кидман исполняет роль дамы предпенсионного возраста. Она строга, чопорна, несет себя важно и солидно. Но в глубине ее существа чувствуется шаловливый бесенок. Николь Кидман все это ощущение передает без лишних слов.

Кирстен Данст тоже убедительна в роли строгой училки бальзаковского возраста. Кряжистая такая женщина получается, хоть и в кисейных кружевах. Коня на скаку остановит. Влюбится в тебя такая – и не забалуешь у нее. Кирстен Данст – несомненно, первоклассная актриса, только открывающая многочисленные грани своего таланта.

Юная красотка Эль Фаннинг невероятно очаровательна, но такой порочной, на сомнительные подвиги зовущей красотой, что даже дух перехватывает.

Кадр из фильма Ночь в Париже
© Photo: Les Films en cabine - Pascal Chantier
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Новый порядок?

После многочисленных 3D-поделок со спецэффектами смотреть "Роковое искушение" — одно удовольствие. Но было бы ошибкой ждать лихого экшна и головокружительных поворотов. Смотреть это кино надо как красивую картину, которая (давайте представим) ожила и рассказывает нам таинственную, безусловно зловещую историю.

И в заключение отмечу, что под всеми рюшечками и кринолинами отчетливо просматривается самая, что ни на есть, злоба дня. Это – новая политкорректная реальность, негласное торжество всемирного феминизма. Запад идет к тому, что уже скоро мужчины будут упразднены за ненадобностью. Об этом официально не объявлено, но София Коппола это чувствует. И осмысляет.

Для мужчин итог этого осмысления – не самый радостный. Плохо, мол, без вас, но перебьемся как-нибудь. Такие дела.

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Теги:
кино, Лев Рыжков, "Роковое искушение"
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