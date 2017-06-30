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Поклонник Гарри Поттера Шон Бреннан, 10 лет, смотрит на книгу «Гарри Поттер и кубок огня»

"Гарри Поттер": Альбусы Дамблдоры против Гриндевальдов

© AP Photo / Jill Connelly
Культура
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Колумнист Sputnik напоминает, что ровно 20 лет назад вышел первый том одной из самых популярных саг современности - книга "Гарри Поттер и философский камень"

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня наш балкончик, у которого, слава Богу, фантазия еще не исчерпалась, опять переносит нас в мир сказок. Однако на сей раз — в ту сказку, которую представители моего поколения читали уже во взрослом состоянии, поскольку, когда мы были маленькими, она, к сожалению, еще не была написана.

Несмотря на это, должна признаться, что прочитала ее с таким же интересом, как, например, в свое время сказки Андерсена. Потому что написана она действительно необыкновенно интересно. Остается ощущение, что автор собрал воедино ранее нам хорошо знакомые детские фантазии – философский камень, волшебная палочка из пера феникса, плащ-невидимка, полеты на мётлах – и создал удивительный сказочный мир, в котором, с одной стороны, все знакомо, а с другой – от книги не оторваться…

Шестимесячный ребенок в костюме Гарри Поттера
© AP Photo / Tom Strattman
Шестимесячный ребенок в костюме Гарри Поттера

Не говоря уже о сюжете, только имена героев и названия мест пронизаны такой фантазией… К примеру, профессор и волшебник Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, известный тем, что некогда победил злого волшебника Гриндевальда. Или преподаватель по трансфигурации и в то же время декан факультета Гриффиндор школы магии и волшебства Хогвартс — Минерва Макгонагалл. Только трансфигурация чего стоит!!! А главный герой сказки – молодой волшебник, удивительно проницательный и талантливый, симпатичный очкарик Гарри Поттер.

Именно в этот день, 30 июня, ровно 20 лет назад – в 1997 году, вышла первая книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень". Она действительно оказалась волшебной, поскольку, помимо того, что украсила жизнь целого поколения, в корне изменила жизнь самого автора. Кстати, стул, на котором она сидела, когда писала первые две книги Гарри Поттера, на Нью-Йоркском аукционе был продан за 394 тысячи долларов. Как раз о Джоан Роулинг сказано: в один прекрасный день она проснулась известной и богатой…

История жизни писательницы и вправду похожа на историю Золушки.

Она родилась в 1965 году в графстве Глостершир. В шестилетнем возрасте написала свое первое произведение, в котором была рассказана грустная история о кролике по имени Кролик, заболевшем корью.

В 1983 году Джоан стала студенткой Девонского университета, где изучала французский язык и литературу. А в 1990 году переселилась в Манчестер и устроилась на работу педагогом английского языка. В тот же год после тяжелой болезни скончалась ее мать. Джоан всегда с сожалением говорит о том, что мама не дожила до ее успеха.

Дж. К. Роулинг на мировой премьере «Фантастические твари и где они обитают» в Нью-Йорке
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
Дж. К. Роулинг на мировой премьере «Фантастические твари и где они обитают» в Нью-Йорке

В 1992 году Джоан Роулинг вышла замуж за журналиста Хорхе Арантеса и родила дочку Джессику. Муж очень плохо с ней обращался, даже занимался рукоприкладством, и они вскорости разошлись. После этого Джоан впала в депрессию. Жила на социальную помощь и, по ее же словам, была нищей настолько, насколько только можно себе представить.

Пробный экземпляр своей первой книги "Гарри Поттер и философский камень", которую Джоан печатала на старой и полусломанной машинке, вышел в 1995 году, но на него даже внимания не обратили. Зато изданные в 1997 году какие-то 1000 экземпляров вызвали настоящий ажиотаж и триумф. Книга получила премию Children"s Book Award и была признана "Лучшей детской книгой года".

Та же судьба ждала вторую и третью книги, а номинировать четвертую отказалась сама Джоан, поскольку посчитала, что нужно оставить шанс и другим авторам.

В 1998 году компания Warner Bros приобрела право экранизации первых двух книг, и в 2001 году на экраны вышел первый фильм. Примечательно, что писательница категорически потребовала, чтобы фильм был снят в Великобритании с участием британских актеров.

В 2000 году Джоан наградили орденом Британской империи. В тот же год она создала благотворительный фонд Charitable Trust, который борется с бедностью и социальной несправедливостью.

В 2001 году Джоан вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея. У них родились сын Дэвид и дочь Маккензи, которой Роулинг посвятила одну из книг о Гарри Поттере.

Дракон дышит огнем в Диагональной аллее в Волшебном мире Гарри Поттера
© AP Photo / John Raoux
Дракон дышит огнем в Диагональной аллее в Волшебном мире Гарри Поттера

В 2008 году Джоан Роулинг, по версии Forbes, стала самой богатой женщиной Великобритании.

В 2012 году она опубликовала новую книгу "Случайная вакансия", более двух миллионов экземпляров которой было продано за первые три недели, и компания ВВС собирается по ней снимать сериал.

Сегодня Джоан опять создает новые книги, но она столкнулась с одной серьезной проблемой. Дело в том, что защитники природы обвиняют именно ее книги в сокращении численности полярных сов. Как известно, у Гарри была любимая сова Хедвиг, и фанаты книг о Поттере массово ловили сов и запирали их дома.

В одном из интервью Джоан заявила: "Если кто-то спросит, в чем состоит рецепт счастья, я отвечу, что мой рецепт счастья — занимайтесь любимым делом и найдите того, кто будет за это платить. Я, к счастью, этого достигла".

Я абсолютно согласна с замечательной писательницей и женщиной, но добавлю: "Чтобы быть счастливой, нужно верить в сказки и чудеса! Тогда сам злой волшебник Гриндевальд не сумеет тебя одолеть!

Желаю успешного, счастливого и сказочного, как мир Гарри Поттера, дня!

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Теги:
книга, Гарри Поттер
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