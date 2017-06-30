Селин Дион неудачно скопировала образ Ким Кардашьян

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Новый образ всемирно известной певицы Селин Дион вызвал ажиотаж среди ее поклонников. Некоторые издания отмечают, что Дион превзошла саму себя и доказала, что она — настоящая звезда стритстайла.
Певица ждала такси в пальто из кожи питона и "бесконечных" ботфортах. Все это она купила в бутике Balmain. Приобретение обошлось Селин в 23 400 долларов США. Дион позировала и купалась во внимании фотографов, как только переступила порог отеля.
Многие поклонники заметили, что в таком виде Селин была похожа на не очень удачную версию Ким Кардашьян. Напомним, в октябре (кстати, тоже в Париже) Ким вышла в свет в плаще и ботфортах, пишет Sputnik Армения.
Ранее звезда поразила своим "тигровом" наряде и кожаным комбинезоном.
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