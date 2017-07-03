Где лучше всего работают телевизоры

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на нашем балкончике, между сезонно потяжелевшим гранатом и зеленой "Одессой" стоит и лежит уникальный телевизор, настолько уникальный, что сам того не знает – "Рубин — 110". Можете перепроверить – на весь огромный Советский Союз их было выпущено всего 50 штук. Один из них обитал на московских Чистых прудах, в доме 56. И не случайно – моему Зурико тогдашний министр внутренних дел лично подарил. Такие мы, Анджапаридзе… Комплиментов не любим… Но они нам нравятся…

Так вот, тот элегантный, на своих собственных четырех ножках "Рубин" гордо стоял в центре Москвы. Потом грел нашу квартиру.

Помню, как по утрам со мной, нежившейся в по-особому чисто выстиранной бабушкой Але и пахнувшей цикламенами постели, во весь голос "ссорился" телевизор…

И главное, что к моему телевизору был прикреплен длинный провод и, наверное, первый в мире пульт. Можно было переключать каналы…

Иными словами, лежишь себе в постели, не вставая, то смотришь "Спокойной ночи", то не смотришь, потому что сладко засыпаешь на бабушкином плече…

Нравится нам это или нет, но точно в этот день, 3 июля 1928 года в Нью-Йорке был продан первый телевизор. За 75 долларов. Я даже не знаю, какого он был размера и кто его купил, но, наверное, он работал…

А телевидение на самом деле создал один простой человек – Владимир Зорикин, который скончался в 1981 году, и его прах, по его же просьбе, был развеян над озером Торнтон.

Говорят, над озером Торнтон телевизоры работают лучше всего…

Желаю счастливого и успешного дня!

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