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Актер Фрунзик Мкртчян

"Шляпу сними, да?": почему из-за музыки Фрунзик лишился головного убора

© Sputnik/ Мангасарян
Культура
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"Национальный герой" и "грустное солнце" – именно так называют известного и любимого армянами актера Фрунзика Мкртчяна на родине. Советскому и армянскому актеру театра и кино 4 июля исполнилось бы 87 лет.

Ани Липаритян, Sputnik Армения.

Незаурядный актер Фрунзик Мкртчян добавляет телеканалам рейтинги даже сегодня, когда его нет. Ведь стоит включить телевизор, показывающий фильм с Фрунзиком в главной роли, то появляется желание досмотреть картину до конца.

Юморной, что свойственно типичному ленинаканцу (ныне – гюмрийцу), разговорчивый, но одновременно – грустный и скрытный, он производил на зрителя неизгладимое впечатление. Sputnik Армения собрал несколько интересных фактов о великом актере.

Памятник героям фильма Мимино в Тбилиси
© Sputnik/ Александр Имедашвили
Памятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси

"Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь…"

С самого детства Фрунзик Мкртчян мечтал стать актером, в юности судьба свела его с драматическим кружком, где он и начал постигать азы актерского мастерства.

Однажды с ним случилась интересная история: когда Мкртчян вышел на сцену во время своей первой крохотной роли, где должен был сказать одну маленькую фразу: "Вам письмо от князя", то весь зал начал смеяться.

Конечно, юного актера это смутило, и он "сымпровизировал", произнеся: "Знаете, сами передавайте князю это письмо – мне некогда, у меня дела". Это вызвало у зрителей восторг и смех, однако Фрунзик в недоумении скрылся за кулисами, где его коллеги тоже смеялись.

Все дело в шляпе

Армянский виолончелист, реставратор и любитель народных инструментов Манук Арутюнян рассказал Sputnik Армения одну интересную историю: как однажды Фрунзик Мкртчян "случайно" подарил ему свою шляпу.

"Я когда-то выступал с ансамблем "Гандзер" в Доме офицеров, который в свое время находился недалеко от площади Ленина. В один из дней репетировал, как вдруг в комнату зашел человек. Интересно, но сначала "зашел нос", а потом он сам – Фрунзик Мкртчян", — рассказал Арутюнян.

Мастерская Манука Арутюняна
© Sputnik/ Karen Yepremyan
Мастерская Манука Арутюняна

Мастер поделился, что сначала он просто играл и не видел, кто под шляпой. Но стоило Фрунзику поднять голову, как Манук сразу понял – это он, всеми любимый актер.

"Фрунзик сказал мне: "как красиво звучит твоя виолончель…". А я тогда экспериментировал и играл произведения европейских композиторов на армянский лад, с нашими национальными мотивами… После этого он подошел, сказал "Браво"", — поделился Манджут.

Удивлению музыканта не было предела, когда Фрунзик снял свою шляпу, надел ему на голову, повернулся и ушел.

"Храню эту шляпу уже много лет. Очень ее люблю, с ней связана интересная история. В свою мастерскую специально принес большой пень орехового дерева, чтобы повесить головной убор на него. Ведь даже в этом куске дерева есть жизнь. Не хотелось шляпу вешать на стену",- сказал Манук, указав рукой на чистый и ухоженный аксессуар.

"Буба джан"

Фрунзик Мкртчян был общительным, но загадочно молчаливым. Его скрытность не мешала ему завоевать симпатии, любовь окружающих, а также завести близких друзей. Одним из них стал грузинский актер Вахтанг Кикабидзе, у которого на стене дома висит копия носа друга.

Создатели фильма Мимино
© Sputnik/ Галина Кмит
Создатели фильма "Мимино"

"Журналисты из Еревана привезли. Копия по параметрам совпадает с оригиналом. Я так думаю. Кстати, Фрунзик не любил говорить о своем носе. Однажды я пошел к нему на спектакль "Сирано де Бержерак". 

 

В середине постановки у Фрунзика должен был быть огромный монолог о носах. Я с нетерпением ждал этого эпизода, но в исполнении Мкртчяна монолог продлился секунд 30, не больше. После спектакля я поинтересовался у Мкртчяна, зачем он так сократил классику, на что Фрунзик ответил: "Буба-джан, какому армянину приятно, когда долго говорят о его большом носе?", — как-то поделился Кикабидзе в беседе со СМИ.

Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе в Москве гостинице Россия во время съемок кинофильма Мимино.
Архив
Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе в Москве гостинице "Россия" во время съемок кинофильма "Мимино".

"Странное имя" и удивительный нос

Брат всенародного любимца — Альберт Мкртчян, по сей день возглавляющий Ереванский театр имени М.Мкртчяна, рассказал занятную историю.

"Вообще-то родители назвали своего первенца Фрунзиком. Наверное, в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. В тридцатых годах армян обвиняли в национализме, вот они и стали давать детям странные имена. Появились Роберты, Альберты, Фрунзики. А когда много лет спустя Театр им. Сундукяна, в котором работал брат, гастролировал по Ливану, местные армяне назвали его Мгером. Это библейское имя, которое в переводе означает "солнце".

Брат актера уверяет, что Фрунзик никогда не переживал из-за своей неординарной внешности или большого носа.

В действительности, это то, что придавало актеру особый шарм, и тем он и запоминался советскому и современному зрителю.

Теги:
87 лет, воспоминания, день рождения, память, рейтинг, Фрунзик Мкртчян, Грузия, Армения
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