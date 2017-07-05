Лидер SOAD Серж Танкян хотел сделать кавер-версию песни Высоцкого

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Всемирно известный музыкант, фронтмен группы System of a Dawn Серж Танкян считает советского поэта и актера Владимира Высоцкого русским королем бардовской музыки, передает Sputnik Армения.

В Москве 5 июля в рамках фестиваля Park Live выступит американо-армянская метал-группа System Of A Down. Ее фронтмен Серж Танкян приехал в Россию не только ради концерта — он направился на "Мосфильм", где идет работа над картиной "Легенда о Коловрате", автором музыки к которой он является.

Он признался, что хотел сделать кавер-версию песни Высоцкого для финальных титров в российском историческом фэнтези-боевике.

"Он один из моих любимых артистов… Но, на мой взгляд, что-то не клеилось, хотя я большой его фанат. В общем, благодаря этому фильму я начал слушать много русской музыки, а также монгольской и даже китайской. Мне нужно было как-то проникнуть в это ментальное пространство. Поэтому-то мне так нравится работать над музыкой к фильму", — сказал Танкян в интервью "Лента.ру".

Каждая картина для знаменитого рок-музыканта — возможность заглянуть в историю, а также изменить свою музыкальную динамику, найти что-то новое, и расти как композитору.

Лидер SOAD сказал, что слушал русскую народную музыку и раньше. Однако для того, чтобы написать музыку к "Легенде о Коловрате", начал изучать старинные песни, держал в уме русскую историю.

"Мой саундтрек сделан по-современному, не в ультратрадиционном ключе", — сказал он.

Танкян предпочитает разнообразие в творчестве. Так, в фильме "Намерение разрушать" звучит очень современная музыка с сильной традиционной армянской темой.

"Легенда о Коловрате" — это эпическая оркестровка. А "Последний житель" — это такой скупой, минималистичный эмбиент плюс этника, говорит Танкян.