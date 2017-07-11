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Гожув, архивное фото

Жители Польши выступили против сноса монумента советским воинам

CC0 / Micho1987 / Hawelańska Street
Культура
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Тема:
Наследники великой Победы (158)
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В новом заявлении городских властей Гожува говорится, что снос памятника приостановлены по причине недавнего пожара в соборе, из-за которого значительная часть бюджетных планов утратила свою силу

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Жители польского города Гожув (Любуское воеводство) взбунтовались против переноса советского памятника, установленного на Грюнвальдской площади, сообщает Sputnik Литва.

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По данным издания, в минувшую пятницу городской магистрат сообщил, что мемориал, "который прямо намекает на польско-советское единство в борьбе с фашизмом", будет демонтирован и перенесен в другое место.

Вместо него на площади планировалось установить другой монумент, который увековечит 100-летие независимости польской республики, отмечаемое в следующем году.

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Сообщается, что демонтаж должен обойтись бюджету в 500 тысяч злотых (около 110 тысяч евро).

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Жители против сноса

По данным газеты, еще в пятницу мэрия хотела перенести памятник с Грюнвальдской площади и установить новый, но люди взбунтовались, и мэр отказался от этого замысла.

Газета сообщает, что местные жители раскритиковали идею переноса и оценили ее как "глупую и ненужную". Острая дискуссия развернулась на странице в Facebook представителя партии "Гражданская платформа" Роберта Суровца, который написал о планах городских властей. 

"Говорят, что у города нет денег, а кому этот памятник мешает? Стоял столько лет, пусть стоит дальше", — написал пользователь Мачей. Другой пользователь с ником Бушкевич отметил: "Только через мой труп. Глупее инициативы в Гожуве давно не было". Фракция горсовета "Современный Гожув" подготовила заявление, в котором монумент назван "свидетельством истории, которую не следует перевирать".

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"Он не прославляет никакой тоталитарный режим, а отдает дань уважения погибшим солдатам", — говорится в обращении.

Член местной думы Марта Бейнар-Бейнарович намеревалась провести в понедельник консультации по вопросу о демонтаже, но мэр Яцек Вуйчицкий неожиданно отказался от этой идеи.

В новом заявлении городских властей говорится, что действия в отношении памятника приостановлены по причине недавнего пожара в соборе, из-за которого значительная часть бюджетных планов утратила свою силу. 

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Памятник "Братству по оружию" был установлен на Грюнвальдской площади Гожува в середине 1970-х годов. В 1998 году его переименовали в памятник Независимости. В 2006 году рядом была пристроена колокольня, которая стала символом польско-немецкого примирения.

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Снос памятников в Польше

Ранее Сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Согласно документу, будут снесены памятники советской эпохи, в том числе мемориалы в честь Красной армии.

Если следовать новым поправкам, то сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

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Российское историческое общество ранее призвало польские власти воздержаться от демонтажа и уничтожения памятников советским солдатам.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Польша стала лидером в европейской "гонке" по осквернению советских памятников. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без реакции снос советских памятников в Польше.

Тема:
Наследники великой Победы (158)

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Теги:
советский солдат, памятник, Великая Отечественная война, Сейм Польши, Польша
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