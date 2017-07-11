Этнические молдаване в Беларуси - свои, но с изюминкой

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В преддверии визита президента Молдовы Игоря Додона в Беларусь руководитель общественного объединения "Община молдаван" Антонина Валько рассказала Sputnik Беларусь о том, чем сейчас живет община.

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"В нашей стране молдаване проживают давно. Община же организовалась в 1992 году. По последним данным, официальных молдаван — граждан Беларуси сегодня насчитывается 2 994 человека. Но еще около трех тысяч молдаван проживают в республике с паспортами, выданными в Молдове. Община довольно успешно работает, пропагандируя молдавскую и белорусскую культуру", — отметила Валько.

По ее словам, в этом году уже во второй раз с большим успехом в Минске прошли Дни культуры Молдовы. Работает вокально-хореографическая группа "Плай" из 16 человек.

"В Беларуси проживает участник легендарного с советских времен молдавского танцевального ансамбля "Жок" Вячеслав Ушаков. Он организовал свой танцевальный ансамбль, а в сотрудничестве с хореографом Джанеттой Дмитриенко они вместе организовали ансамбль "Приетения" ("Дружба")", — рассказала собеседница.

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Много лет "Община молдаван" радует белорусов и не только молдавскими песнями и танцами.

"Но кроме песен и танцев мы показываем разные вещи, например, кухню. Нам ведь ничто не мешает из белорусских продуктов готовить молдавские блюда. Например, перед всеми мероприятиями своими мы всегда делаем голубцы. Только молдавские голубцы маленькие-маленькие. Еще особенность наших голубцов — это не фарш, а кусочек мяса, овощи частично сырые, и виноградные листья. Это наше традиционное блюдо. Даже на одном из приемов посол Молдовы настоял не на ресторанной пище, а на приготовленной нами", — рассказала Валько.

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По ее словам, молдаване Беларуси очень благодарны нынешнему президенту Молдовы, который пожелал встретиться с диаспорой. Вопрос сейчас серьезно готовится, встреча состоится в Республиканском центре национальных культур. Диаспора готовит несколько тем для беседы, которые крайне важны для молдаван в Беларуси.

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"Президента очень интересует вопрос социальной обеспеченности молдаван — лиц без гражданства Республики Беларусь. Есть люди пенсионного возраста, которые должны оплачивать медицинские услуги, для лиц без гражданства ведь все платно. Конечно, у нашей организации есть счет, есть программы, но всем помогать не получается. Это уже вопрос на уровне страны", — сказала Валько.

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Президент Молдовы Игорь Додон в период со среды до пятницы включительно совершит официальный визит в Беларусь по приглашению главы белорусского государства Александра Лукашенко. Кроме встреч с белорусским президентом и представителями молдавской диаспоры, как ожидается, президент Молдовы примет участие в мероприятиях международного фестиваля "Славянский Базар" в Витебске.