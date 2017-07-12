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Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

Shahnewaz Khan, Bangladesh/Stenincontest
Культура
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Победители станут известны 7 августа 2017 года, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса

ЕРЕВАН, 12 июл — Sputnik. Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В родной школе Андрея Стенина установили его бюст
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Конкурс имени Андрея Стенина: голосование в самом разгаре

Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (мск) 18 июля  при наличии аккаунта в одной из социальных сетей:  ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штер" Андреас Трамп.

Шорт-лист конкурса можно посмотреть здесь>>

В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс. В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спор", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса.

Конкурс имени Андрея Стенина
Фандулвази Джайкло / Stenincontest
Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости"
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Опубликован шорт-лист фотоконкурса им. Андрея Стенина >>>

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV,  Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Фандулвази Джайкло, ЮАР. Протесты в г. Грабу (ЮАР).
© Photo: Фандулвази Джайкло
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017
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Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

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