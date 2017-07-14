"Игра престолов" - седьмой сезон: 10 фактов из жизни актеров сериала

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Cамые интересные факты об актерах сериала "Игра престолов" рассказывает Sputnik Грузия.

По красной дорожке прошлись звезды сериала — актеры Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Роуз Лесли, Гвендолин Кристи, Николай Костер-Вальдау и Айзек Хемпстед-Райт.

Именно в честь их персонажей сегодня по всему миру массово называют детей, а Sputnik Грузия рассказывает о них самые интересные факты. Поехали!

1. Ненавистный Джоффри Ланнистер

Интересно, что после выхода первого эпизода исполнитель роли Джоффри Ланнистера Джек Глисон получил письмо от американского писателя-фантаста, автора цикла "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, где он похвалил его за хорошую работу, со словами: "Поздравляю, вас все ненавидят!" Между тем, что о самом Джеке Мартин отзывается как о талантливом, дружелюбном и обаятельном юноше. Действительно, юноша сыграл своего жуткого персонажа на ура. А вы его ненавидели?!

© AP Photo / Evan Agostini/Invision Актер Джек Глисон

2. Гигант Бриенна

Гвендолин Кристи, исполнительница роли Бриенны Тарт, не знает, когда точно у нее день рождения. К слову, рост девушки — 191 см, и она достигла этой отметки в 14 лет: "Я часто встречаю женщин на улицах, чей рост около 178 сантиметров, и они подходят ко мне и говорят: "Как здорово встретить женщину выше меня ростом! Я всегда чувствую себя гигантом".

© AP Photo / Willy Sanjuan/Invision Гвендолин Кристи на премьере «Игры престолов» в Лос-Анджелесе

3. Дети знаменитостей

Удивительно, но сериал "Игра престолов" собрал не просто талантливейших актеров, но и потомков знаменитостей. Так, в фильме актриса Уна Чаплин, которая играет жену Роба Старка Талису – внучка легендарного Чарли Чаплина. Гарри Ллойд, знакомый вам из первого сезона как Визерис Таграриен – пра-пра-правнук писателя Чарльза Диккенса. Альфи Аллен, исполнивший роль Теона Грейджоя, — родной брат известной певицы Лили Аллен. Кстати, она написала о нем забавную маленькую песню.

© AFP/ LEON NEAL Британский актер Гарри Ллойд

4. Добрая Софи

Леди, волчица Сансы, которую убили из-за нытья Джоффри, на самом деле не пострадала, как и все остальные. Актриса Софи Тернер забрала себе ее "волка" в реальной жизни. Собаку зовут Зунни. А еще Софи – натуральная блондинка, и для роли в фильме все время красилась в рыжую.

5. Единственный Тирион Ланнистер

Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) — вегетарианец. Все мясо, которое он ел в ходе действия сериала, было ненастоящим. Кстати, Питер Динклэйдж оказался единственным кандидатом, который подошел на роль Тириона. Другие кандидатуры даже не просматривались, потому что он был сразу же утвержден автором романов и продюсером. Этот выбор оказался вполне оправданным, поскольку Питер выиграл Эмми как лучший актер второго плана.

© AP Photo / Taylor Jewell/Invision Актер Питер Динклейдж во время кинофестиваля Sundance в Парк-Сити, штат Юта

6. Арья Старк – умеет дружить

Роль в "Игре престолов" — первая для Мэйси Уильямс (Арья Старк). Между прочим, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, играющие Сансу и Арью Старк, очень хорошие подруги в реальной жизни. Мейси — участница проекта по защите дельфинов Dolphin Project.

© AP Photo / Brian Dowling/Invision for People Magazine Майси Уильямс и Софи Тернер на 21-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе

© AFP/ CHRIS DELMAS Актриса Мэйси Уильямс

7. Тайна Питера Вона

Актер Питер Вон, который играет Мейстера Эймона в "Игре престолов", подарил нам несколько проникновенных сцен в сериале. Но, возможно, вы не знали, что Питер Вон на самом деле слепой, как и его персонаж. Так что, помимо того, что он снимался в жутком холоде в возрасте 92 лет, он также делал это без возможности что-либо видеть.

8. Прошлое любовницы Тириона

Немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, исполнившая роль наложницы Тириона Шаи, начинала "актерскую" карьеру в порнофильмах, выступая под псевдонимом Дилара.

© AFP/ John MACDOUGALL Немецкая актриса Сибель Кекилли на красной дорожке 66-го Берлинского кинофестиваля

9. Секрет Кхалиси

Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) никогда не красила для съемок волосы — она всегда носила парик. А еще актриса Эмилия снималась как Сара Коннор в последней франшизе Терминатора "Терминатор: Генезис". Кстати, персонаж Кхалиси настолько популярен, что одних только новорожденных девочек с именем Кхалиси было зарегистрировано более 150. Также на территории Штатов пользуется популярностью имя Арья.

© AFP/ Robyn Beck Актриса Эмилия Кларк на 68-й церемонии Эмми в Лос-Анжелесе

10. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу

Отношения персонажей "Игры престолов" Джона Сноу и Игритт сложились не слишком благополучно. Все помнят их сцену вместе в пещере, однако после Игритт запустила в Джона целых три стрелы. Тем не менее, любовь Севера продолжилась в реальной жизни – актеры встречаются и даже уже живут вместе. Очень надеемся, что ни одичалые, ни хранители стены не помешают отношениям актеров Кита Харингтона и Роуз Лесли.