"Игра престолов" - седьмой сезон: 10 фактов из жизни актеров сериала

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Cамые интересные факты об актерах сериала "Игра престолов" рассказывает Sputnik Грузия.
По красной дорожке прошлись звезды сериала — актеры Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Роуз Лесли, Гвендолин Кристи, Николай Костер-Вальдау и Айзек Хемпстед-Райт.
Именно в честь их персонажей сегодня по всему миру массово называют детей, а Sputnik Грузия рассказывает о них самые интересные факты. Поехали!
1. Ненавистный Джоффри Ланнистер
Интересно, что после выхода первого эпизода исполнитель роли Джоффри Ланнистера Джек Глисон получил письмо от американского писателя-фантаста, автора цикла "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, где он похвалил его за хорошую работу, со словами: "Поздравляю, вас все ненавидят!" Между тем, что о самом Джеке Мартин отзывается как о талантливом, дружелюбном и обаятельном юноше. Действительно, юноша сыграл своего жуткого персонажа на ура. А вы его ненавидели?!
2. Гигант Бриенна
Гвендолин Кристи, исполнительница роли Бриенны Тарт, не знает, когда точно у нее день рождения. К слову, рост девушки — 191 см, и она достигла этой отметки в 14 лет: "Я часто встречаю женщин на улицах, чей рост около 178 сантиметров, и они подходят ко мне и говорят: "Как здорово встретить женщину выше меня ростом! Я всегда чувствую себя гигантом".
3. Дети знаменитостей
Удивительно, но сериал "Игра престолов" собрал не просто талантливейших актеров, но и потомков знаменитостей. Так, в фильме актриса Уна Чаплин, которая играет жену Роба Старка Талису – внучка легендарного Чарли Чаплина. Гарри Ллойд, знакомый вам из первого сезона как Визерис Таграриен – пра-пра-правнук писателя Чарльза Диккенса. Альфи Аллен, исполнивший роль Теона Грейджоя, — родной брат известной певицы Лили Аллен. Кстати, она написала о нем забавную маленькую песню.
4. Добрая Софи
Леди, волчица Сансы, которую убили из-за нытья Джоффри, на самом деле не пострадала, как и все остальные. Актриса Софи Тернер забрала себе ее "волка" в реальной жизни. Собаку зовут Зунни. А еще Софи – натуральная блондинка, и для роли в фильме все время красилась в рыжую.
5. Единственный Тирион Ланнистер
Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) — вегетарианец. Все мясо, которое он ел в ходе действия сериала, было ненастоящим. Кстати, Питер Динклэйдж оказался единственным кандидатом, который подошел на роль Тириона. Другие кандидатуры даже не просматривались, потому что он был сразу же утвержден автором романов и продюсером. Этот выбор оказался вполне оправданным, поскольку Питер выиграл Эмми как лучший актер второго плана.
6. Арья Старк – умеет дружить
Роль в "Игре престолов" — первая для Мэйси Уильямс (Арья Старк). Между прочим, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, играющие Сансу и Арью Старк, очень хорошие подруги в реальной жизни. Мейси — участница проекта по защите дельфинов Dolphin Project.
7. Тайна Питера Вона
Актер Питер Вон, который играет Мейстера Эймона в "Игре престолов", подарил нам несколько проникновенных сцен в сериале. Но, возможно, вы не знали, что Питер Вон на самом деле слепой, как и его персонаж. Так что, помимо того, что он снимался в жутком холоде в возрасте 92 лет, он также делал это без возможности что-либо видеть.
8. Прошлое любовницы Тириона
Немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, исполнившая роль наложницы Тириона Шаи, начинала "актерскую" карьеру в порнофильмах, выступая под псевдонимом Дилара.
9. Секрет Кхалиси
Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) никогда не красила для съемок волосы — она всегда носила парик. А еще актриса Эмилия снималась как Сара Коннор в последней франшизе Терминатора "Терминатор: Генезис". Кстати, персонаж Кхалиси настолько популярен, что одних только новорожденных девочек с именем Кхалиси было зарегистрировано более 150. Также на территории Штатов пользуется популярностью имя Арья.
10. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу
Отношения персонажей "Игры престолов" Джона Сноу и Игритт сложились не слишком благополучно. Все помнят их сцену вместе в пещере, однако после Игритт запустила в Джона целых три стрелы. Тем не менее, любовь Севера продолжилась в реальной жизни – актеры встречаются и даже уже живут вместе. Очень надеемся, что ни одичалые, ни хранители стены не помешают отношениям актеров Кита Харингтона и Роуз Лесли.