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Презентация шоу Ты супер!

Телеканал НТВ представил первых участников шоу "Ты супер! Танцы"

PR-НТВ
Культура
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Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (3)
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Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и информационным агентством Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить самые заветные мечты

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Телекомпания НТВ 12 июля провела презентацию сезона 2017/2018, в ходе которой были представлены планы о запуске новых осенних проектов. В новом сезоне НТВ сохранит курс на яркие атмосферные проекты, интересные молодой зрительской аудитории, а также запустит в эфир несколько десятков премьерных сериалов с участием известных актёров.

Проект Ты супер!
НТВ
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На презентацию собралось около 1000 гостей, звезд сериалов, лиц телеканала НТВ и крупнейшие рекламодатели. Официальную часть представили генеральный директор НТВ Алексей Земский, главный редактор НТВ Александра Костерина и главный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В роли ведущего церемонии выступил Вадим Такменев. В весеннем сезоне он открылся телезрителям в новом качестве, став добрым и понимающим наставником для всех участников детского международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного совместно с информационным агентством Sputnik. Сам проект получил безусловное признание телезрителей, что доказывают высокие рейтинги (финал шоу посмотрели 14,7% российских зрителей). Второй сезон вокального конкурса запланирован на начало 2017 года, а уже в сентябре на НТВ стартует новый масштабный проект – "Ты супер! Танцы", который организован телекомпанией совместно с информационным агентством Sputnik.

Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Конкурс объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить самые заветные мечты. Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый.

В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом. Кастинги для юных танцоров стартовали в июне этого года, и продолжатся до начала августа. Условия участия размещены на официальном сайте телекомпании.

Sputnik наградил участников шоу «Ты супер!» из стран СНГ и Балтии
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Гости презентации смогли немного опередить события и увидеть первых участников, прошедших кастинг уже сейчас. Первыми участниками проекта стали ребята из тульского коллектива MASTA FUNK. Он образовался в 2011 году на базе Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей. Юные танцоры не побоялись выступить перед незнакомой аудиторией с ярким и нестандартным номером и сорвали заслуженные аплодисменты.

  • Презентация шоу Ты супер!
    Презентация шоу "Ты супер!"
    PR-НТВ
  • Презентация шоу Ты супер!
    Презентация шоу "Ты супер!"
    PR-НТВ
1 / 2
PR-НТВ
Презентация шоу "Ты супер!"
Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (3)

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Теги:
НТВ, презентация, конкурс, Ты - супер! Танцы, Александра Костерина, Тимур Вайнштейн
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