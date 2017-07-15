Тест на знание сериала "Игра престолов"

Пройдите тест Sputnik Грузия и проверьте, все ли вы помните из культового сериала.
Пройдите тест Sputnik Грузия и проверьте, все ли вы помните из культового сериала.
Жительница Молдовы, отправившись с ребенком на отдых в Турцию, вернулась обратно с заболевшим малышом.
Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ сам заговорил о других уголовных делах, в которых он фигурирует.
Девушка, как две капли воды похожая на известную молдавскую модель Ксению Дели, живет в Калараше.
Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
В Таллине в честь председательства страны в Евросоюзе запустили регулярный маршрут с автобусами-беспилотниками на восемь пассажиров.
Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе – хуже дела обстоять только у литовцев и чехов.
Акция «Марш грузин», направленная против незаконных действий нелегалов, которые проживают в Грузии, пройдет в Тбилиси.
О необходимости открытого расследования убийства российского туриста в Абхазии рассуждает замдиректора Института ЕАЭС Виталий Бельский.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Госдума России ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России.
С 15 июля билеты и абонементы на ЭКСПО станут дешевле, заявил директор департамента коммерциализации выставки Даулет Еркимбаев.
Госдума России приняла законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в России по национальным водительским правам.
Санкт-Петербург уверенно занимает второе место после Москвы по численности таджикских трудовых мигрантов.
Узбекистан – лидер по привлекательности для туристов из Европы, к такому выводу пришли итальянские журналисты.
Минобороны России опубликовало документы о первой миротворческой операции – урегулированию юго-осетинского конфликта.
Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
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