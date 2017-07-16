Продюсер Лепса прокомментировал новость о госпитализации певца

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Директор продюсерского центра Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации певца, отметив, что артист находится в прекрасном расположении духа.

Ранее некоторые СМИ написали, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

"Это неправда. О какой госпитализации может идти речь?" — сказал продюсер, которого цитирует агентство РИА Новости.

По словам Владимира Урюпина, певец находится "в прекрасном расположении духа". 16 июля популярный певец отмечает свой 55-летний юбилей.

Певец Григорий Лепсверидзе, известный под псевдонимом Григорий Лепс, исполнил такие хиты, как "Рюмка водки на столе" и "Я верю, я дождусь". В 2011 году стал заслуженным артистом Российской Федерации.