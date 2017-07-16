Ушел из жизни актер Владимир Толоконников

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. О смерти актера театра и кино Владимира Толоконникова сообщила Sputnik Казахстан представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)", — сказала собеседница агентства.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. По ее данным, он в последнее время работал на съемках продолжения сериала "СуперБобровы".

Собеседник агентства пока не располагает информацией относительно планов семьи актера о месте и времени похорон.

"Я сейчас жду от него (сына — ред.) звонка. На телефон он пока не отвечает", — сказала представитель театра.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Он сыграл в 50 фильмах и сериалах: "Хотаббыч", "Перекресток", "Виола Тараканова: в мире преступных страстей" и других. Однако стал широко известен после роли Шарикова в фильме "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году. Эту роль он также исполнял на сцене театра.

В 2013 году актер перенес операцию на сердце.