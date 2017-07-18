Кустурица: НАТО окружает Россию сильнее Гитлера...

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Кустурица, который в настоящий момент является гражданином двух стран — Сербии и Франции — был бы не против получить еще и российское гражданство. Об этом сам режиссер рассказал в интервью Sputnik Сербия.

"Безусловно. Почему нет?" — сказал он.

Маэстро добавил, что в любом случае чувствует себя в России как дома, причем, по его словам, связь между сербским и русским народами ощущается им уже по прилете в аэропорт Домодедово или Шереметьево.

"Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времён, чтобы россияне гордились своей историей и, что самое главное, культурой", — заявил он.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Кустурица о резолюции ЕП - это паника после смены хозяина в Белом доме

На просьбу прокомментировать требование США предоставить доклад о военном сотрудничестве России и Сербии, Кустурица ответил:

"Всему миру известно, что сейчас у границ России стоят гораздо более серьёзные военные силы, чем гитлеровские. В отличие от полумрака, в котором мы раньше жили, сегодня, благодаря развитию СМИ, это очень хорошо видно, нельзя лишь сделать соответствующие выводы. В этом и заключается секрет несовершенства окружающей нас сегодня информации. Мы знаем, сколько армейских подразделений стоит у российских границ, но не знаем, зачем. То есть, нам ничего не сообщили о намерениях".

"Думаю, Путин знает, что делать: его стратегия — это стратегия «хорошего дзюдоиста, который умеет использовать чью-то силу для того, чтобы испробовать её на себе. Россия всегда была очень сильной. Но я прочитал одну новость в газетах. Военные стратеги говорят, что война будет вестись не на территории России, а в других точках планеты".

Являясь основателем фестиваля русской классической музыки "Большой", Кустурица был особенно рад встретить прославленного дирижёра Валерия Гергиева.

"Сербия, действительно, ничья земля. И эта земля, которая часто меняет хозяев, примет величайшего в мире дирижёра, человека, который может дирижировать мизинцем, а иногда, когда он не в настроении, даже зубочисткой! Сегодня вечером он будет управлять симфоническим оркестром Большого театра, который будет исполнять то, что подготовил. И вот уже многие, затаив дыхание, ждут величайшего в мире дирижёра, под управлением которого оркестр первые 20 минут будет исполнять увертюру-фантазию на тему трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" Петра Ильича Чайковского. Как это они смогут сделать без репетиции с Маэстро? Легко! Они много самостоятельно репетировали, и я думаю, что в гениальности Гергиева есть своя изюминка неожиданного, и он продемонстрирует её наилучшим образом".

В Сербии на границе с Боснией и Герцеговиной в селе Мечавник в пятый раз проходит фестиваль русской музыки "Большой", который был учреждён режиссёром Эмиром Кустурицей в 2013 году.

На фестивале собрались молодые музыканты из Белоруссии и Сербии, от России в этом году принимают участие представители семи городов — Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Оренбурга, Томска, Ханты-Мансийска и Муравленко.

Открытие фестиваля прошло 14 июля 2017 на вертолётной площадке за домом Эмира Кустурицы. Режиссёр подчеркнул, как важно, что фестиваль проходит на природе вместо стен концертного зала.