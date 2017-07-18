Гран-при "Славянского базара" так и не вручили

Обладателей первых премий объявили на концерте-закрытии XXVI Международного фестиваля искусств, лучший результат с небольшим отрывом от белорусского исполнителя Егора Шаранкова показал конкурсант из Украины Влад Сытник.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В понедельник вечером были объявлены победители Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017". Их имена прозвучали на концерте-закрытии XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает Sputnik Беларусь.

Первая премия досталась Владу Сытнику из Украины. Причем, чтобы определить победителя, жюри пришлось провести дополнительное голосование. Поскольку по итогам двух конкурсных дней украинец Сытник и представитель Беларуси Егор Шаранков набрали одинаковое количество баллов — по 151.

Из-за отсутствия разницы в баллах у обладателей первой и второй премий, жюри решило не вручать Гран-при.

Как обладателю первой премии Сытнику на сцене Летнего амфитеатра вручили диплом, специальный приз "Лира" и денежную премию в размере 15 тысяч долларов США. Шаранкову также достались диплом, "Лира" и 10 тысяч.

Диплом, приз "Лира" и пять тысяч долларов также вручили обладательнице третьей премии Невене Божович из Сербии. Россиянку Лилию Вельтман специальным призом и премией в две тысячи долларов отметила Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" — за высокое мастерство в сохранении национальных традиций.

Россиянка Вельтман и белорус Шаранков отмечены также спецпризами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Кроме того, Егор Шаранков получил также спецпремию имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство".

В концерте-закрытии, помимо финалистов конкурса, приняли участие уже состоявшиеся звезды — Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и другие популярные артисты.

Несмотря на официальное закрытие фестиваля, концерты и культурные события в Витебске продолжаются. Во вторник на сцену Летнего амфитеатра выйдет Егор Крид, а следом за ним концерт дадут звезды "Шансон ТВ" — Маша Распутина, Татьяна Буланова, Вилли Токарев, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Наконец, в среду перед витебской публикой выступит еще группа "Сплин".