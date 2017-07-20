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Валерий Бытка

Каменные гости Валерия Бытка

© Sputnik/ Николай Костыркин
Культура
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Каменные гости Валерия Бытка - основатель Театра камней приехал в Кишинев с интересной программой

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Удивительная встреча состоялась в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры — туда в гости пришел наш земляк, уже долгие годы живущий в Санкт-Петербурге, скульптор, актер, режиссер, писатель, создатель Театра камней Валерий Избыткин-Бытка.

Беглое знакомство с гостем

Бытка родился в Кишиневе, закончил школу-студию Театра Киноактера при киностудии "Молдова-филм", служил в Гатчинском народном театре. В конце 80-х он оставил театр и стал брать уроки работы с камнем у скульптора Дмитрия Вердияну. Дебютировал как скульптор в 1993 году.

В 1996 году Бытка создал Театр камней на основе, как он сам говорит, труппы каменных актеров, для которых написал несколько пьес.

Бытка — член Союза художников России. Его работы находятся в Русском музее, в частных коллекциях России и других стран.

Сила старого камня

В Кишинев Валерий Бытка приехал с программой, посвященной главным архитектурным памятникам Петербурга, а именно — фундаментам этих сооружений. Вот, например, Петропавловская крепость, с которой начиналось строительство северной столицы России. Его фундамент, как и в случае других ключевых с точки зрения архитектурного наследия зданий, выложен из известнякового камня. Что, кстати, роднит Петербург с Кишиневом, где как старинные, так и многие современные здания целиком сложены из этого камня.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге

Итак, Петропавловская крепость, вернее, ее фундамент. Со временем из него, а именно из кладки над поверхностью земли, выпадают камни. Реставраторы, сетует Бытка, как правило, не вставляют их обратно — это негласное правило — а заменяют на аналоги из других материалов, часто крайне некачественных.

Скульптуры Валерия Бытка
© Photo: vk.com
Скульптуры Валерия Бытка

Один такой камень, выпавший из фундамента крепости, ее бастионной части, пролежал на земле несколько месяцев, пока Валерий не подобрал его и не отвез домой, чтобы сделать из него… скульптуру зайца. Ведь Петропавловская крепость стоит на Заячьем острове. В этой и многих других работах мастера символичность и многоликая семантика сочетаются с преемственностью поколений. И едва ли не ключевую роль во всем этом замысле играет, не побоюсь сказать, сила старого камня, который несколько веков назад был обтесан и заложен в фундаменты ключевых объектов русской истории, откуда, по заповеди Петра Великого, интерпретированной Пушкиным, "грозить мы будем шведу".

История судила, искусство рассудило

А вот еще один пример. В Петербурге стоит возведенный в 1710 году дворец "полудержавного властелина" Александра Даниловича Меньшикова, ближайшего сподвижника Петра Первого. Правда, насколько "Данилыч" был верен царю, настолько же он безбожно воровал из государственной казны, и его дворец — прямое тому доказательство. Он, кстати, был возведен, когда у самого Петра в строящемся городе из недвижимости не было еще ничего, кроме двухэтажного бревенчатого домика, покрашенного под красный кирпич.

Дворец А. Д. Меньшикова
© Sputnik/ Дмитрий Коробейников
Дворец А. Д. Меньшикова

Из фундамента дворца Меньшикова тоже, увы, выпал камень. Бытка смастерил из него… изображение того самого домика Петра. Так искусство причудливо подвело черту под этим "образцом неравенства".

Есть среди работ мастера и скульптурные портреты Штефана Великого и его дальнего потомка — великого русского композитора Сергея Рахманинова, и композиция микрорайона, где он проживает, и многие другие произведения, которые радуют глаз на выставках во время спектаклей Театра камней.

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Теги:
камни, скульптура, скульптор, Валерий Бытка, Санкт-Петербург, Кишинев
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