День рождения Нани Брегвадзе: топ-10 романсов легендарной певицы

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Додон осудил декларацию парламента о выводе войск РФ По словам президента Молдовы, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе". 53

Парламент утвердил декларацию о выводе российский войск с территории РМ Как отметил Лупу, этот документ - декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет. 123