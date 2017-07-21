День рождения Нани Брегвадзе: топ-10 романсов легендарной певицы

Sputnik Грузия поздравляет легендарную певицу и желает ей крепкого здоровья и неиссякаемого источника вдохновения и энергии. Предлагаем послушать десять лучших русских романсов в исполнении Нани Георгиевны.
Знаменитой грузинской исполнительнице и Народной артистке СССР Нани Брегвадзе 21 июля исполняется 81 год, всенародно любимая певица по-прежнему выглядит прекрасно, поет, гастролирует и радует поклонников красивым вокалом и песнями
Sputnik Грузия поздравляет легендарную певицу и желает ей крепкого здоровья и неиссякаемого источника вдохновения и энергии. Предлагаем послушать десять лучших русских романсов в исполнении Нани Георгиевны.
По словам президента Молдовы, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе".
Как отметил Лупу, этот документ - декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет.
Закон о смешанной избирательной системе в Молдове вступил в силу - документ опубликован в Официальном мониторе страны в пятницу.
Посол Польши в США Петр Вильчек рассказал о страхе, который испытывают восточноевропейские страны перед учениями «Запад-2017».
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Грачья Арутюнян, виновный в ДТП под Подольском, унесшем жизни 18 человек, экстрадирован в Армению для отбывания оставшейся части наказания.
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Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав ВС России.
Посол Польши в США Петр Вильчек рассказал о страхе, который испытывают восточноевропейские страны перед учениями «Запад-2017».
За шесть месяцев 2017 года литовцы сдали на переработку почти 260 миллионов стеклянных и пластиковых бутылок, их вес превысил вес Эйфелевой башни.
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