Осень порадует поклонников Гарри Поттера двумя новыми книгами

Выпуск сразу двух новых книг в этом октябре приурочен к 20-летию выхода книги "Гарри Поттер и философский камень" в 1997 году

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Две новые книги о вселенной Гарри Поттера появятся в продаже осенью нынешнего года, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на агентство Associated Press.

Первая книга "Гарри Поттер: История магии — книга выставки" расскажет об учебной программе в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Во второй под названием "Гарри Поттер — путешествие по истории магии" речь пойдет о единорогах, об алхимии и о древнем колдовстве.

Оба издания представят в октябре. Этот выпуск приурочен к 20-летию выхода книги "Гарри Поттер и философский камень" в 1997 году. Экспозиция под названием "История магии" будет функционировать в Британской библиотеке с октября 2017 года по февраль 2018-го.

В последний раз серия всемирно известных романов писательницы Джоан Роулинг пополнилась в 2016 году книгой под названием "Гарри Поттер и Проклятое дитя".