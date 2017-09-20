Молдавский фотограф покорил международное жюри

Рамин Мазур из Кишинева стал победителем крупнейшего в мире фотоконкурса "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист"

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший международный фотоконкурс "EyeEm Photography Awards 2017" объявил финалистов этого года, всего было прислано 590 тысяч работ от 88 тысяч фотографов.

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Жюри фотоконкурса скрупулезно отобрало 100 финалистов.

И, что любопытно, молдавский фотограф покорил жюри. Рамин Мазур из Кишинева стал победителем "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист".

Члены жюри отметили кадр из серии Рамина Мазура "Процесс" по постановке "Гамлета" в тюрьме.

В 2016 году 11 заключенных, отбывающих пожизненный срок в тюрьме №17 Резины, сыграли роли в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет". Пьесу поставил арт-центр "Колизей" и режиссер Луминица Цыку. В течение нескольких месяцев заключённые изучали искусство актёрского мастерства.

Рамин Мазур — молдавский фотограф-документалист, ранее уже получал престижные награды, например, в 2011 году получил главную премию в конкурсе "Youth Media Award", также в разделе "Фотожурналистика".

© Photo: Cameralab / Ramin Mazur Кадр из серии Рамина Мазура "Процесс", документирующей постановку "Гамлета" в тюрьме

© Photo: Cameralab / Ramin Mazur Кадр из серии Рамина Мазура "Процесс", документирующей постановку "Гамлета" в тюрьме

© Photo: Cameralab / Ramin Mazur Кадр из серии Рамина Мазура "Процесс", документирующей постановку "Гамлета" в тюрьме