Софи Лорен - идеал красоты и эталон человеческой преданности

Гоги Вардзиели, Sputnik Грузия

Всем доброго утра!

Сегодня вот заварил себе чашечку кофе по-турецки. Мужчина должен варить его сам, – так меня наставлял наш гид в Турции. Вообще-то с утра я предпочитаю эспрессо или даже растворимый, чтобы заодно что-то пожевать. Но когда сидишь у компьютера, уставившись в экран, "турецкий" кажется сподручней.

А я как раз разглядываю уникальную фотографию. На ней улыбающийся и еще довольно молодой Серго Закариадзе. Впрочем, сохранять непринужденность, надо полагать, ему не так-то просто, поскольку рядом на снимке — сама Софи Лорен. И они идут по Красной площади.

© Sputnik/ Mikhail Ozerskiy Итальянская актриса Софи Лорен и советский артист Серго Александрович Закариадзе на Красной площади в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля

Это 1965 год. IV Московский международный кинофестиваль. Формально кинозвезда не замужем. Тем не менее, во взгляде Закариадзе нет даже намека на заигрывание. Как истинный рыцарь-грузин он лишь старается оттенить красоту своей именитой спутницы. Софи благодарно улыбается в ответ.

В те времена неформальные прогулки с иностранными кинозвездами были огромной редкостью даже для людей очень известных и обласканных властью. Вглядываясь в фото, я пытаются отыскать в Серго Александровиче признаки растерянности или смущения. Как-никак актрисе рядом с ним, словно иконе, поклоняется весь мир. Ищу и не нахожу. По выражению лица Закариадзе совершенно ясно, что он видит в ней только очаровательную женщину.

И тут меня осеняет мысль о том, что на снимке, собственно говоря, две звезды мирового уровня. Они и на Московском кинофестивале вместе будут удостоены наград. Он за главную мужскую роль в фильме "Отец солдата". Она за женскую – в "Браке по-итальянски". И нет вины Серго Закариадзе в том, что миру он знаком намного меньше, чем Софи Лорен. Зато его носят на руках в своей стране. Он Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина, лауреат всевозможных премий.

© Sputnik/ Mikhail Ozerskiy Призеры IV Московского кинофестиваля в 1965 году, итальянская киноактриса Софи Лорен и народный артист СССР Серго Александрович Закариадзе

А к Софи родина ее, как это ни странно, всегда относилась крайне сдержанно, настороженно. Обсуждала и осуждала за отношения с продюсером Карло Понти – единственным мужчиной, мужем, отцом детей. Как это знакомо: вот уж точно, нет пророка в своем Отечестве! Итальянские власти постоянно пытались ее уколоть. Пара даже была вынуждена надолго покинуть Италию. А в 1980-м со звездой, наконец, мелочно свели на родине счеты. Ее приговорили к месячному тюремному заключению, якобы, за неуплату налогов. И она, кумир миллионов, реально отсидела в тюрьме 18 дней, назвав их потом адом…

Попробуйте вырвать эту шикарную, с огромным достоинством несущую себя женщину из контекста красных дорожек и сверкающих блицев. И окажется, что всю жизнь ее влекли к себе самые что ни на есть простые человеческие ценности – муж, семья, дети. Но именно до них-то добираться приходилось с невероятным трудом. В течение многих лет ее лишали возможности выйти замуж за любимого мужчину. Потом долго не удавалось родить – еще одна заветная мечта. Первенец-сын появился лишь к 35 годам. Второй – тот, вообще, был рожден вопреки запретам врачей и протестам родных.

Когда пишешь о Софи Лорен, трудно себя сдержать, чтобы не захлебнуться в восторгах от ее красоты. Однако знаете, что посоветовал, впервые увидев Софи, Витторио де Сика? Немедленно сделать операцию носа! Многим режиссерам не нравились ее бедра… А главное, если б это была пусть даже неземная красота, она бы не затмевала всего остального.

Дело в том, что Софи Лорен не красива.

Она сногсшибательна!

© Sputnik/ Yury Ivanov Итальянская киноактриса Софи Лорен

Боюсь, этого слова нет в итальянском языке. Будучи сногсшибательной, она настолько потрясает своей завораживающей аурой и мужчин, и женщин, что эмоции начинают теснить разум. И ты уже не в состоянии, более того, и не пытаешься разглядеть за этим сияющим ореолом человека, актрису, личность. А увидеть, думаю, не так уж и сложно. Потому что все ее поведение, все ее поступки говорят сами за себя.

Вы можете назвать мне другую женщину – не мировую кинозвезду, не одну из первых красавиц – просто женщину, всю жизнь хранившую верность не особо, прямо скажем, импозантному мужчине намного старше по возрасту? Причем, имея крайне сомнительные шансы выйти за него замуж. Софи не просто любила Карло Понти. Она была по-человечески признательна и преданна ему за то, что именно он когда-то вывел ее в люди, оценил, возвысил, просветил, сделал звездой и всегда служил опорой. На мой взгляд, это есть проявление высшей порядочности. И способны на такое далеко не все.

Или пробовали ли вы познакомиться с полной фильмографией актрисы? Мы-то знаем ее по дюжине блестяще сыгранных ролей. Однако она снялась в более чем 100 фильмах. Далеко не всегда удачных, порой провальных. Я к тому, что все ее победы, внешнее достоинство, уверенность в себе – это результат огромной, самоистязающей работы.

Она переиграла почти со всеми корифеями Голливуда. Снялась даже у Чарли Чаплина в "Графине из Гонконга". И, тем не менее, лучший, как считается, дуэт в истории мирового кино создала со своим соотечественником и другом, бесподобным Марчелло Мастрояни. Да и нам в память актриса врезалась именно образами простых итальянок. Убедительными, естественными и органичными.

© Sputnik/ Denis Aslanov Софи Лорен в Тбилисском театре оперы и балета

Такими, как она сама в скрытых недрах своей души, где – я ни на секунду в этом не сомневаюсь – так навсегда и осталась Софией Шиколоне. Девушкой из бедной итальянской семьи. Вечно подвергавшейся в детстве насмешкам. То за высокий рост, то за вынужденное сиротство при живом отце. Да мало ли отыщется причин! Но это (мне кажется она и сама не станет спорить) именно тот прочный стержень, на котором держится ее мир.

Примечательно, что роль Чочары, за которую Софи Лорен первой из актрис была удостоена Оскара в фильме на иностранном языке, изначально писалась не для нее, а для Анны Маньяни. Другая великая итальянка, в которой не столь броская внешность обманчиво умножала талант. Маньани почему-то от роли отказалась, а Лорен доказала, что ей действительно нет равных.

Сегодня Софи Лорен – Софии Виллани Шиколоне исполняется 83 года. Ей незачем скрывать свой возраст, потому как выглядит она по-прежнему сногсшибательно. И доказывает миру, что если бороться за свое счастье, обязательно станешь счастливым.

Берите пример, господа!

И удачного вам дня!