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Писатель Стивен Кинг

Король ужасов: Стивену Кингу исполнилось 70 лет

© AP Photo / Mark Lennihan
Культура
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Сегодня Стивен Кинг - один из самых тиражных писателей: в мире продано более 400 миллионов экземпляров его книг.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Американскому писателю, "королю ужасов" Стивену Кингу в четверг исполняется 70 лет, а наши коллеги из Sputnik Беларусь собрали интересные цитаты романиста.

Стивен Кинг — один из самых известных современных американских писателей. Его книги переведены на десятки языков мира, а по суммарному тиражу он обгоняет и Джона Р. Толкина, и Стефани Майер, и многих других популярных авторов.

Родился Кинг 21 сентября 1947 года в Портленде (штат Мэн, США). Первые тексты он начал публиковать уже в 16 лет — короткие рассказы в журналах. Первый его роман "Кэрри" был опубликован в 1970 году и мгновенно стал бестселлером. С тех пор Кинг выпустил десятки популярных романов, в том числе в рамках серии "Темная башня", а также книги "Оно", "Кладбище домашних животных", "Жребий" и "Мобильник".

Кроме прочего, Кинг — один из самых экранизируемых писателей: только во второй половине этого года по его книгам вышли полнометражные голливудские картины "Темная башня" и "Оно", а также сериал "Мистер Мерседес". В конце месяца выйдет еще один фильм по его роману — "Игра Джералда".

Вопреки заблуждениям, Кинг пишет не только фантастические книги. В его библиографии много реалистичных триллеров и психологических драм, которые становились популярными не меньше, чем история про клоуна-убийцу в "Оно".

В день рождения американского писателя Sputnik подготовил проект с его фотографиями и кадрами из некоторых его фильмов, а также яркими цитатами Стивена Кинга.

Теги:
цитаты, писатель, Стивен Кинг
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