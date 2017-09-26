Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал попал в реанимацию

У певца резко ухудшилось самочувствие; он первый в списке по пересадке сердца

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Португальский певец Сальвадор Собрал, победитель певческого конкурса "Евровидение" в 2017 году, в настоящее время находится в реанимации.

Как отмечает Sputnik Узбекистан, состояние здоровья артиста резко ухудшилось, он переведен в отделение реанимации и находится первым в списке на пересадку сердца. Сейчас он подключен к специальной аппаратуре, которая помогает ему справиться с ожиданием подходящего донора.

Ранее медики посоветовали 27-летнему музыканту отменить все концерты, сделав перерыв в музыкальной карьере.

Отметим, что Сальвадор Собрал победил на конкурсе в Киеве с балладой на португальском языке Amar pelos dois ("Любви хватит на двоих"). С разрешения организаторов "Евровидения" музыкант не принимал участия в репетициях и прилетел в столицу Украины последним из участников, только непосредственно перед полуфиналом. На церемонии открытия конкурса португальца представляла его сестра.